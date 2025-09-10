مجلس الإمارات للإعلام يصدر 1800 تصريح معلن لصناع المحتوى

أعلن مجلس الإمارات للإعلام من منصة الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تنظمه إمارة الشارقة في 10 و11 سبتمبر تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، عن إصدار أكثر من 1800 تصريح "مُعلِن" الذي أطلقه مؤخراً لتعزيز وتنظيم النشاط الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة، وذلك ضمن جهوده لتعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي في صناعة المحتوى الإعلاني.

ويسهم الإقبال القياسي على تصريح "مُعلن" في تسريع تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم الاستثمار في صناعة المحتوى الإعلاني، وتعزيز تنافسية قطاع الإعلانات الرقمية في الدولة، وجذب وتمكين المواهب الإبداعية فيها، بالإضافة إلى حماية الجمهور من الإعلانات التي لا ترقى إلى المعايير المعتمدة والقيم المجتمعية السائدة.

كما أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاق "دليل تصريح مُعلن" لعام 2025 لتنظيم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعرض إجراءات وخطوات حصول المعلنين من المواطنين والمقيمين والزوار والشركات على التصريح بعد تلبيتهم الشروط اللازمة، ويعرّف أيضاً بالجهات العديدة المخولة بإصداره في كل إمارة، ويستعرض الأنشطة التجارية المتنوعة التي تخوّل بالحصول عليه، بما في ذلك الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتاجرة الإلكترونية، والإدارة التسويقية.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تواصل بناء بيئة إعلامية حيوية متكاملة تمكّن المبدعين وتجذب الموهوبين وتستقطب الاستثمارات وينعكس أثرها الإيجابي المستدام على الجميع.

وأوضح أن تنظيم صناعة الإعلاني يأتي في هذا السياق ليرتقي بركيزة أساسية تندرج ضمن صناعة الإعلام وآليات الاتصال المؤثر ويعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.

ولفت الأمين العام إلى أن إصدار أكثر من 1800 تصريح "مُعلن"، من 75 دولة هو تأكيد عملي على أنه يستجيب لتطلعات المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد وشركات، ويلبي حاجة مجتمعية لضمان محتوى آمن يراعي معايير الجودة والمهنية.

وحول إصدار مجلس الإمارات للإعلام "دليل تصريح مُعلِن" قال محمد الشحي: "دليل تصريح "مُعلن" الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام اليوم يقدم إطاراً واضحاً وشفافاً لعمل المبدعين والشركات في صناعة الإعلانات، ويشجعهم على المبادرة للتسجيل فيه من أجل ضمان الإطار التنظيمي المعتمد لإنتاجهم الإعلاني في الفضاء الرقمي من أجل الاستفادة من فرصه النوعية التي تتميز بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي بما تضمه من كفاءات وإمكانات واستثمارات في هذا المجال الحيوي".

ويسرد الدليل أبرز شروط الإعلان، وشروط اختيار اسم الحساب الشخصي للمصرّح له. كما يعدد أنواع التصاريح التي تشمل المعلِن المواطن أو المقيم، والتي تكون مدتها لسنة كاملة قابلة للتجديد، فيما تعطى التصاريح للمعلِن الزائر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حتى 6 أشهر، لتشجيع الاستثمار المباشر في قطاع الإعلان المتقدم في الدولة.