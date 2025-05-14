من يرافق ترامب في جولته الخليجية؟

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته الخليجية في زيارة «تاريخية» بوفد كبير يرافقه يضم كبار المسؤولين في إدارته ورجال أعمال وأفراداً من عائلته.

وقد رافق ترامب في هذه الزيارة وفد رفيع من إدارته الجديدة، ضمّ عدداً من الشخصيات البارزة من الفريق الوزاري، في مقدمتهم ماركو روبيو وزير الخارجية، وبيت هيغسيث وزير الدفاع، وسكوت بيسنت وزير الخزانة، إلى جانب هوارد لوتنيك وزير التجارة. كما يرافقه أيضاً نائب الرئيس جي. دي. فانس، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، إلى جانب كبار المستشارين في الشؤون الاقتصادية والأمنية.

وفي خطوة لافتة، ضم الوفد أيضاً نخبة من كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أبرزهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، والذي ظهر إلى جانب ترامب خلال الاستقبال الرسمي في قصر اليمامة بالرياض.

اللافت أن وجود ماسك ضمن الوفد المرافق لترامب لا يحمل صفة رسمية حكومية، بل يأتي بصفته رجل أعمال بارز مدعو للمشاركة في فعاليات اقتصادية مرتبطة بالزيارة.

وأكّد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" أن ماسك سافر بشكل مستقل لحضور منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي المنعقد بالتزامن مع زيارة ترامب

كما شملت قائمة الشخصيات الاقتصادية كلًا من آندي جاسي (الرئيس التنفيذي لشركة أمازون)، ولاري فينك (الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك)، وستيفن شوارزمان (الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون)، وسام ألتمان (الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي).

وقد شارك هؤلاء التنفيذيون في منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي الذي أُقيم بالتزامن مع زيارة ترامب في الرياض، حيث تم الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة تصل إلى نحو 600 مليار دولار مخصصة لمشاريع في الولايات المتحدة تشمل مجالات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

ويرافق ترامب عدد من أفراد عائلته، وعلى رأسهم نجله إريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب. وكان إريك ترامب قد زار المنطقة قبل بدء الجولة الرسمية، حيث شارك في إطلاق مشاريع عقارية تحمل علامة ترامب التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأن دونالد ترامب الابن، يشارك في فعاليات اقتصادية خلال الجولة، وهو الابن الأكبر للرئيس الأمريكي. ويتولى مهام قيادية في مؤسسة ترامب، ومن أبرز الشخصيات في العائلة فيما يتعلق بالأعمال والسياسة.