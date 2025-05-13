مطار دبي الدولي يسجل انطلاقة قوية للعام مع استقبال 23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول

23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول

استقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار كبوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم.

وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، على الرغم من أن الربع الأول من العام الماضي كان قد سجل رقماً قياسياً، حيث شهد شهر يناير الماضي وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار، مع استقبال 8.5 ملايين مسافر، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا البنية التحتية المتقدمة والتنسيق الكبير بين آلاف الأفراد العاملين خلف الكواليس.

أحمد قوجة

قائمة الدول التي يتصدر مسافروها

حافظت الهند على صدارتها كأكبر وجهة من حيث عدد المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بنحو 3 ملايين مسافر، تلتها السعودية (1.9 مليون)، والمملكة المتحدة (1.5 مليون)، وباكستان (مليون)، والولايات المتحدة (804 آلاف)، وألمانيا (738 ألفاً).

وتصدرت لندن على صعيد المدن القائمة بـ 935 ألف مسافر، تلتها الرياض (759 ألفاً)، وجدة (627 ألفاً)، ومومباي (615 ألفاً)، ونيودلهي (564 ألفاً).

كما شهد السفر لأغراض الترفيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول، مدفوعاً بذروة موسمية في مطلع العام، وعطلة عيد الفطر، والعطلة الربيعية، حيث سجّلت بعض الوجهات السياحية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين، مع زيادات مضاعفة في حركة المسافرين إلى وجهات مثل جمهورية التشيك (+30.6%)، وفيتنام (+28.6%)، وإسبانيا (+20.2%).

وسجلت حركة الشحن انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.6% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعامل مطار دبي الدولي مع نحو 517,000 طن من البضائع.