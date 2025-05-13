انطلاق مرحلة جديدة من «المستثمر الصغير»



أعلنت شركة الصكوك الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة، الجهة الحكومية التي تهدف لدعم وتطوير قطاع التعليم في دبي، عن انطلاق مرحلة جديدة من برنامجها التعليمي «المستثمر الصغير» وتهدف هذه المرحلة إلى الوصول إلى 50 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستهدفة أكثر من 75,000 طالب من مختلف الفئات العمرية، في إطار التزامها المتواصل بتمكين الطلبة بالمعرفة المالية الضرورية لمستقبلهم.

ويأتي التطور بعد النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى، حيث تم تنفيذه في 11 مدرسة في دبي، وحظي بتفاعل كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي، بفضل تجربته التفاعلية التي تدمج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

تحفيز الاستثمار الطلابي



كما تتضمن خطة برنامج «المستثمر الصغير» للسنوات الثلاث المقبلة، تشجيع الطلبة على تطوير مشاريع استثمارية صغيرة مستوحاة من المفاهيم المالية التي يتعلمونها، مثل أفكار تجارية بسيطة وخطط للادخار والاستثمار في أدوات مالية آمنة. وسيعمل البرنامج على دراسة بعض المشاريع الطلابية وتقييم قابليتها للتطبيق، مع توفير الدعم اللازم لتطوير الأفكار الواعدة. كما سيقوم البرنامج بتكريم الطلبة أصحاب المشاريع الناجحة، وذلك تقديراً لإبداعهم وتحفيزاً لبقية الطلبة على تطبيق المعرفة النظرية في مشاريع عملية تسهم في تنمية مهاراتهم المالية وريادة الأعمال.



ورش تفاعلية

واختتم البرنامج مؤخراً سلسلة من الورش التفاعلية الواقعية المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، والتي وفرت لهم تجربة عملية داخل بيئة العمل الفعلية في مقر الشركة. وشملت الورش تدريبات في إدارة الأموال، خدمة العملاء، الاستثمار، إجراء الدراسات السوقية، وتحليل البيانات، إضافة إلى مهارات التواصل مع المتعاملين. ومن المرتقب استقبال دفعة جديدة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر خلال فصل الصيف المقبل.

كما يعمل البرنامج حالياً على تحديث محتوى البرنامج، ليشمل مواضيع عصرية مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، إلى جانب مهارات مالية عملية تمس حياة الطلبة اليومية، في خطوة تهدف إلى إعدادهم بفعالية لمتطلبات المستقبل المهني والمالي.



مشروع استراتيجي

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «برنامج المستثمر الصغير ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل هو مشروع وطني استراتيجي نهدف من خلاله إلى بناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية منذ سن مبكرة. ويسعدنا أن نعلن عن هذه الخطة التوسعية الطموحة التي ستمكننا من الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف إمارات الدولة. ما لمسناه من شغف وتفاعل من الطلبة وأولياء الأمور والمدارس يعزز قناعتنا بأن الاستثمار في التعليم المالي هو استثمار في مستقبل الوطن».

إضافة نوعية

من جانبها، قالت عهود العجلة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية في مؤسسة صندوق المعرفة: «يسعدنا في صندوق المعرفة استمرار التعاون مع الصكوك الوطنية لتوسيع نطاق برنامج المستثمر الصغير ليشمل المزيد من المدارس. ونؤمن بأن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية تسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات المالية الأساسية منذ الصغر. وسنواصل تشجيع المزيد من المدارس للمشاركة في هذا البرنامج الهادف.



يذكر أن تم إطلاق برنامج «المستثمر الصغير» بداية العام الماضي ويغطي في منهجه ترسيخ مفاهيم مالية أساسية وهي إدارة الأموال وطرق الدفع والقروض والديون والمدخرات والاستثمارات، إضافة إلى خطط الحماية التأمينية (مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي)، والتخطيط المالي الشامل.

ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بأسلوب منهجي وعلمي ليناسب الطلبة في الصفين الخامس والسادس إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية، وترسيخ ثقافة الادخار لديهم في سن مبكرة.