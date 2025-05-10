السيسي وبوتين يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي، أهمية استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، وضرورة تكثيف العمل على تفادي التصعيد الإقليمي.

وخلال لقائهما في العاصمة الروسية "موسكو" على هامش احتفالات "عيد النصر"، استعرض الرئيس المصري جهود بلاده المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وشدد السيسي على أهمية التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار الإقليمي ولخطة إعمار قطاع غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة في مارس 2025.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المباحثات تناولت أيضا مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شدد السيسي على موقف مصر الذي يطالب بالتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات الدولية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.