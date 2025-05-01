مكتوم بن محمد : نواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً





أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المستقبل المالي يُصاغ من خلال الابتكار، والشراكات النوعية، والقدرة على الربط بين الشرق والغرب عبر منصة متكاملة تصنع الفرص وتُعيد صياغة مفاهيم الاقتصاد الجديد.

واستقبل سموه، اليوم "الأربعاء" ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في الاستشارات المالية وحلول التمويل.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نؤمن أن المستقبل المالي يُصاغ من خلال الابتكار، والشراكات النوعية، والقدرة على الربط بين الشرق والغرب عبر منصة متكاملة تصنع الفرص وتُعيد صياغة مفاهيم الاقتصاد الجديد.

وأضاف سموه "استقبلت اليوم ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في الاستشارات المالية وحلول التمويل، وذلك لمناقشة سُبل توسيع الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العالمية ودبي."

وأوضح سموه "نواصل عبر هذه الشراكات ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً يحتضن الفرص والنجاحات ويسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي."