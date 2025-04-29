"هواوي" تتحدى "إنفيديا" بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، أن شركة "هواوي" تعمل على تُطوير شريحة ذكاء اصطناعي جديدة، لمنافسة شركة "إنفيديا" الأمريكية الرائدة في هذا المجال.

وقالت الصحيفة، إن "هواوي" تواصلت مع شركات تكنولوجيا صينية لاختبار الجدوى التقنية للشريحة الجديدة "أسيند 910 دي"، وتشير التوقعات إلى أنها ستكون أكثر إنتاجية من معالج "إتش 100" المنافس من إنتاج "إنفيديا". وتخطط "هواوي" لاستلام الدفعة التجريبية الأولى من هذه المعالجات المتطورة بحلول نهاية مايو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المشترين بحثوا مع "هواوي" زيادة طلبات شراء الشريحة الجديدة، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً على صادرات شريحة "إنفيديا".

وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي في الصين صعوبة في إيجاد بدائل محلية لشرائح "إنفيديا" التي كان يُسمح للشركة، حتى وقت قريب، ببيعها من دون قيود في السوق الصينية.

وخلال الشهر الحالي، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي شركة "إنفيديا" بأن مبيعاتها ستتطلب الحصول على ترخيص للتصدير.