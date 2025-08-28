دعم القيادة رسّخ مكانة المرأة الإماراتية في مواقع التأثير

شاركت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة ميوزيك نيشن، في قمة Womenpreneur Summit من خلال جلسة حوارية حملت عنوان «نساء إماراتيات يقدن التغيير». وقد شكّل هذا الحدث منصة إقليمية جمعت نخبة من رائدات الأعمال وصانعات القرار لمناقشة التحديات والفرص أمام المرأة في الاقتصاد الجديد، وتسليط الضوء على تجارب قيادية وقصص نجاح ملهمة من مختلف القطاعات.

وضمّت الجلسة نخبة من الشخصيات الإماراتية المتميزة، من بينها المهندسة الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية وأحد أبرز الأسماء في مجال هندسة الطيران، والمهندسة مروة المعمري التي تواصل الإسهام في ترسيخ حضور المرأة في قطاع الطيران، إلى جانب رائدة الأعمال ريم الحساني، التي صنعت لنفسها بصمة خاصة كمصنّعة لقوارب التجديف الأولمبية. وقد أضفت هذه التشكيلة المتنوعة من الخبرات بعداً غنياً على النقاش، عاكسةً صورة متكاملة عن قدرات المرأة الإماراتية وريادتها في ميادين غير تقليدية.

وأكدت المبارك أن القيادة ليست لقباً يُمنح أو منصباً يُشغل، بل هي مسؤولية تبدأ بامتلاك الصوت واتخاذ المبادرة دون انتظار اللحظة المثالية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية اليوم باتت تشغل مواقع مؤثرة، بفضل ما حظيت به من ثقة ودعم من قيادة الدولة، حيث تشكل النساء ثلث أعضاء مجلس الوزراء ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما أبرزت المبارك دور ميوزيك نيشن في الارتقاء بصناعة الموسيقى داخل الدولة، موضحة أن الشركة نجحت في تحويل دعم الفن من مجرد شعارات إلى ممارسة عملية ملموسة، من خلال تنظيم الاستخدام القانوني للموسيقى وضمان حصول المبدعين من ملحنين وشعراء ومطربين ومنتجين على حقوقهم. وأكدت أن هذه الجهود تمثل خطوة محورية نحو بناء صناعة موسيقية عادلة ومستدامة، تسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.