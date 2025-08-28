أمريكية رأس الخيمة تُعين رئيساً جديداً

أعلنت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تعيين البروفيسور بسام علم الدين، رئيساً جديداً لها، في إطار عهد جديد يتسم بالجرأة العلمية والأكاديمية، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة (الصناعة 5.0)، التي تتناغم فيها القدرات البشرية والتقنيات المتقدمة.

وقال البروفيسور بسام علم الدين، الذي قاد تطورات أكاديمية في جامعات مرموقة في المنطقة والعالم: إن العالم يشهد تغيرات جذرية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك قطاع التعليم العالي، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى على إعادة تعريف سوق العمل، مؤكداً أن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة، وتزويد الطلبة بالمهارات والتدريب المنشودين، للتفوق في سوق العمل، وربطهم بجامعات دولية مرموقة، لتوسيع آفاقهم وتحقيق طموحاتهم.

البروفيسور علم الدين هو باحث بارز ومؤسس ومدير مجموعة المواد الوظيفية، التي تركز على احتباس الكربون وفصل الغازات وتخزين الهيدروجين ومعالجة البيئة، وهي أبحاث تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وحصلت أبحاثه على تمويل تنافسي يزيد على 2.5 مليون دولار، وأسفرت عن العديد من المنشورات المحكمة والأوراق العلمية المقدمة في المؤتمرات.

وشغل د. علم الدين سابقاً منصب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، وتمتد مسيرته المهنية لتشمل مؤسسات مرموقة، بينها جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، وجامعة فرايبورغ في ألمانيا. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية، وماجستير في علوم وهندسة المواد، وشهادة دراسات عليا في القيادة العليا من كلية إدارة الأعمال في جامعة أكسفورد.