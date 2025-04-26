شركة إكس لإيلون ماسك بصدد رفع دعوى لإلغاء حظر التزييف العميق للتأثير على الانتخابات في مينيسوتا

تعتزم شركة إكس كورب، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيلون ماسك، الطعن في دستورية حظر ولاية مينيسوتا لاستخدام التزييف العميق (ديب فيك) للتأثير على الانتخابات والإضرار بالمرشحين، قائلة إنه ينتهك حماية حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وتدفع الدعوى القضائية الفيدرالية التي رفعتها الشركة هذا الأسبوع أيضا بأن قانون الولاية لعام 2023 يتعارض مع قانون فيدرالي لعام 1996 يحمي وسائل التواصل الاجتماعي من تحمل المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتها.

وأوضحت الشركة في بيان: "بينما قد يبدو أن الإشارة في القانون إلى حظر 'التزييف العميق' باعتباره إجراء حميد، إلا أنه في الواقع سيجرم الخطاب الانتخابي البريء، بما في ذلك الدعابة، وسيجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة جنائيا عن رقابة مثل هذا الخطاب، وبدلا من الدفاع عن الديمقراطية، سيؤدي هذا القانون إلى تقويضها."