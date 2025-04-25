لافروف: أمريكا وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن هناك بعض النقاط التي لا تزال بحاجة إلى توافق.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع شبكة CBS News من المقرر بثها بالكامل يوم الأحد: "صرّح الرئيس (دونالد ترامب) بما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، ونحن مستعدون لذلك، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى ضبط دقيق".

وتابع قائلاً: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك مؤشرات عديدة على أننا نسير في الاتجاه الصحيح".