"دبي للإعلام" والمستشفى الأمريكي دبي يوقعان اتفاقية تعاون لإطلاق النسخة العربية من برنامج "The Doctors" دبي - البيان وقعت دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي، لإطلاق النسخة الأولى من البرنامج التلفزيوني العالمي الشهير The Doctors بنسخته العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى الصحي التوعوي، وتقديم معلومات طبية موثوقة وموثقة من مصادر معتمدة، بما يخدم مختلف فئات الجمهور ويرتقي بمستوى الوعي المجتمعي. وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أُقيم بمقر المستشفى الأمريكي في دبي، ووقّعها عن مؤسسة دبي للإعلام سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، وعن المستشفى الأمريكي دبي الدكتور شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي في دبي وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ومجموعة من الكوادر الطبية والفنية المعنية بتطوير محتوى البرنامج وتنفيذه. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود الإعلامية والطبية لتقديم محتوى تثقيفي مرئي يعالج مواضيع صحية بأسلوب مبسط وجذاب، مع استضافة نخبة من الأطباء والخبراء في مجالات متعددة. ويتميز برنامج The Doctors الذي ستُبث حلقاته قريباً عبر شاشات مؤسسة دبي للإعلام، بتناولها لمجموعة من الحوارات والمواضيع الجديدة التي تناقش المشاكل الطبية وآخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية بشكل مقنع وعلمي، إلى جانب مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الصحية والطبية المختلفة، والإجابة على أسئلة المشاهدين. وقال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام: "إن توقيع اتفاقية التعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي لإطلاق النسخة العربية من البرنامج العالمي The Doctors يأتي في إطار دعم "أجندة دبي الإجتماعية33"، التي تعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة على مختلف الأصعدة بما في ذلك بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً، عبر تعزيز الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال".

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام "دبي للإعلام" بلعب دور محوري في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، من خلال توظيف أدوات الإعلام الحديثة لإيصال رسائل صحية وتوعوية مؤثرة وموثوقة، مؤكداً أن "دبي للإعلام" تعمل على تكريس الإعلام كعنصر فاعل في التنمية المجتمعية، عبر تعزيز الوعي الوقائي، والدعوة إلى الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، وتيسير الوصول إلى المعلومات الطبية الموثوقة بأسلوب مبسط وشامل، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام. وأكد باليوحة أن برنامج The Doctor سيستضيف نخبة من الأطباء العالميين، وستعتمد حلقاته على أبحاث وبيانات علمية مستمدة من واقعنا المحلي، مثل أنواع الحساسيات المنتشرة في المنطقة، أو الأمراض الشائعة لدينا، ما يمنح البرنامج بعداً علمياً محلياً عميقاً، كما سيتم التوسع في تقديم محتوى البرنامج رقمياً عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة، بما يعزز من ثراء المحتوى الصحي المتاح للجمهور".

ومن جانبه قال شريف بشارة: "اليوم لا نحتفي بإطلاق برنامج تلفزيوني فحسب، بل نعلن عن انطلاقة شراكة استراتيجية تجمع المستشفى الأمريكي ودبي والإعلام، تربط بين المعرفة الطبية العميقة والطموح الإعلامي العالمي، من خلال أحد أنجح البرامج الطبية على مستوى العالم، برنامج The Doctors ولكن هذه المرة بصبغة عربية، وبرؤية تجسد التزام دبي الدائم بأن تكون في الصدارة ليس فقط في الإعلام، بل في الإعلام الصحي تحديداً".

وأضاف: "نحن في المستشفى الأمريكي في دبي، وبالشراكة مع دبي للإعلام التي تقود هذه الحملة المتميزة، ونؤمن أن الوقت قد حان لنرسل رسالة واضحة إلى العالم: دبي اختارت أن تكون الوجهة الأولى عالمياً في مجال الإعلام الصحي، وأن تبني منصة معرفية موثوقة تنير الطريق لكل باحث عن الحقيقة الطبية والمعلومة الدقيقة".

وأشار إلى أن برنامج The Doctors ليس مجرد محتوى طبي، بل هو منصة تعليمية توعوية تفاعلية، هدفها الأساس هو رفع الوعي الصحي لدى الجمهور، وفتح نافذة على أحدث ما توصل إليه الطب الحديث من تقنيات وأبحاث وتشخيصات وعلاجات، فهو يمثل مزيجاً متكاملاً من الخبرة والاختصاص والبحث العلمي، ويبنى على أسس علمية دقيقة تراجع وتدقق قبل أن تصل إلى المشاهد. وتابع" ابتداءً من الموسم الثاني والثالث، سنستضيف نخبة من كبار الأطباء من مختلف دول العالم، سيأتون إلى دبي ليساهموا في تعزيز هذه الرسالة، وينقلوا خلاصة تجاربهم وخبراتهم إلى جمهورنا العربي، ولن يكون البرنامج مجرد سرد لمعلومات طبية، بل مرجع حي وديناميكي، يعكس التقدم في مجالات التشخيص والعلاج والبحث العلمي، وسواء كنت مريضاً تبحث عن إجابة، أو طبيباً يطمح إلى متابعة الجديد، أو باحثاً عن التوعية العامة، ستجد في The Doctors ما يفيدك ويلهمك.

وأضاف: "لدينا لجنة علمية وطبية تراجع كل حلقة، وتدقق في كل معلومة، وتحرص على أن تصل الرسالة للجمهور بشكل دقيق وآمن، لأننا نعي تماماً خطورة المعلومة الخاطئة في المجال الطبي، وتأثيرها على صحة الناس".