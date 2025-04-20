الإحصائي الخليجي: مساحة المحميات البرية في دول "التعاون" ترتفع 6.6%

أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع مساحة المحميات البرية بدول المجلس بنسبة 6.6% في عام 2023 لتبلغ 390.5 ألف كيلومتر مربع مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه المساحة 366.5 ألف كيلومتر مربع.

كما زادت المحميات الجبلية المنشأة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، من 9.5 ألف كيلومتر مربع في عام 1996 لتصل إلى 14.7 ألف كيلومتر مربع في عام 2022 مجتمعة.

ووفقا للإحصاءات الواردة في النشرة الصادرة في مارس 2025 فإن المساحة التراكمية للمحميات الطبيعية بدول المجلس سجلت قفزة نوعية في عام 2020 إذ سجلت 352.6 ألف كيلومتر مربع مقارنة بـ111.4 ألف كيلومتر مربع في عام 2015.

واهتمت دول مجلس التعاون بالحفاظ على الحياة البرية منذ وقت مبكر؛ إذ تم تخصيص جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية في عام 1985، فيما تم في العام 2007 تخصيص مبادرة خليجية خضراء للبيئة والتنمية المستدامة.

وانضمت جميع دول المجلس في عام 2010 إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، وفي عام 2012 إلى اتفاقية سايتس ودخلت حيز التنفيذ، كما تم في عام 2016 إطلاق البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية التي تشمل متابعة التنوع الإحيائي.