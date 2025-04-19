حقق نجم الغولف العالمي روري ماكلروي فوزًا كبيرًا بتتويجه بلقب بطولة أوغوستا، التي أُقيمت في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد هذا الانتصار إنجازًا بارزًا في مسيرته، إذ يضعه في مصافّ نخبة لاعبي الغولف الذين أتمّوا الغراند سلام، وهو إنجاز نادر في عالم الغولف لا يُحققه سوى القليل من الأساطير.

هذا الفوز يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرته الرياضية، ويعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي الغولف في العصر الحديث.

ومن الجدير بالذكر أن روري ماكلروي هو سفير لعلامة "أوميغا" العالمية للساعات، وهي علامة تجارية عريقة لطالما حرصت على دعم الرياضيين المتميزين حول العالم في رحلتهم نحو تحقيق الإنجازات الكبرى والتفوّق في مجالاتهم.