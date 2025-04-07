ترامب يهدد الصين برسوم جمركية إضافية 50%





أعلن البيت الأبيض اليوم "الاثنين" أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الواردات من الصين ستضاف إلى الرسوم المرتفعة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع.

وهدد ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين اعتباراً من التاسع من أبريل.

وبعيد ذلك، أكد البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستضاف إلى نسبة 34% التي ستدخل حيز التنفيذ "الأربعاء"، مما قد يرفع إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية هذا العام إلى 104%.

جاء ذلك رداً على الصين التي أعلنت إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34% على كافة واردات الصين من الولايات المتحدة اعتباراً من العاشر من أبريل.