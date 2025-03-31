هل لمشروب المتة علاقة في تخفيف الوزن.. تعرف على ذلك؟

مشروب المتة، الذي يصنف من أنواع شاي الأعشاب، هو المشروب التقليدي في أمريكا الجنوبية، وبعض الدول العربية وبالأخص سوريا، ويمكن تناوله باردًا أو ساخنًا، ويحتوي هذا الشاي على الكافيين، تماماً مثل الشاي الأسود والأخضر، ما يساعد على زيادة التركيز والانتباه.

ولا يرتبط تناول مشروب المتة بمشكلات صحية لدى غالبية البالغين، وقد يكون تناول كوب من شاي المتة المُعد باستخدام 3 غرامات من أوراق نبات المتة آمنًا لما يصل إلى 12 أسبوعاً وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون لشاي المتة تأثير إيجابي فيما يتعلق بالكوليسترول والقلب وخسارة الوزن والتورم ومخاطر الإصابة بالسرطان. لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث.

وعلى الرغم من أن شاي "المتة" يتمتع بنكهة مرة ورائحة ترابية، إلا أنه أصبح يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير مثل جايسون موموا، وجوينيث بالترو، وشاكيرا، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذين يحرصون على تناوله بانتظام.

ولا يعد "المتة" مجرد مشروب يبعث النشاط بفضل الكافيين الذي يحتويه، بل هو أيضا عامل مساعد في حرق الدهون، حيث تجعل منه هذه الخصائص خياراً مثاليا لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم في فقدان الوزن.

إضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن هذا المشروب يمكن أن يساهم في تحسين الهضم، وزيادة النشاط البدني، ودعم صحة القلب والعظام.

وفي دراسة حديثة أجريت في كوريا الجنوبية، حيث أظهرت أن المشاركين الذين تناولوا مكملات "المتة" لمدة 3 أشهر فقدوا حوالي ثلث وزنهم.

ويعتقد الباحثون أن المشروب يحتوي على مركبات مضادة للسمنة تساعد على تسريع عملية حرق الدهون.

يقول اختصاصي التغذية الدكتور دواين ميلور في جامعة أستون البريطانية: إن تأثيرات فقدان الوزن للمتة قد تكون بسبب محتواه من الكافيين لأن الكافيين يرفع مستويات الأدرينالين، مما يعزز تحلل الأنسجة الدهنية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف: "هناك دراسة نشرت تناولت أيض الدهون المرتبط بالتمارين باستخدام شباب يعتبرون أصحاب وزن صحي. تم إعطاؤهم إما دواء وهمي أو مته "1000 ملغ" الذي يحتوي على حوالي 1.5٪ من الكافيين ومعروف أن الكافيين يدعم أيض الدهون أثناء التمرين، وليس من الواضح إذا كان الشاي أو الكافيين في الكبسولة الوهمية هو الذي هذا التأثير".

يقول بعض الخبراء أيضا إن "المتة" غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي يمكن أن تساعد في تقليل الوزن من خلال حماية الخلايا وزيادة نشاط الإنزيمات التي تنظم أيض الدهون لتسريع تكسير الدهون المخزنة.

ويحتوي المشروب على مركبات مثل الزانثينات والفينولات التي تساهم تحفز الجسم على تكسير الدهون المخزنة لاستخدامها كمصدر للطاقة، بينما تعمل الفينولات على تعزيز نشاط الإنزيمات التي تنظم عملية تكسير الدهون.

ويعتقد الخبراء أن التأثيرات الإيجابية لهذا المشروب على الوزن يمكن أن تكون نتيجة محتواه من الكافيين، الذي يرفع مستويات الأدرينالين ويحفز عملية تحلل الدهون، خصوصاً عندما يتم تناوله قبل التمارين الرياضية.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها المشروب، يعتقد الخبراء أنه لا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتحقيق أهداف فقدان الوزن، وقد يسبب الكافيين الموجود في المتة بعض الآثار الجانبية تتضمن: اضطراب المعدة، صعوبة في النوم، الشعور بالعصبية أو التململ.