محمد بن زايد: المجتمع المتماسك يعني وطناً قوياً قادراً على تحقيق طموحاته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن المجتمع المتماسك يعني وطناً قوياً قادراً على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والنظر إلى مستقبله بأمل وثقة.

وكتب سموه في حسابه على انستغرام تعليقاً على مقطع فيديو لجلسة نظمها "مجلس محمد بن زايد" بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع": في عام المجتمع، نؤكد أن المجتمع المتماسك يعني وطناً قوياً قادراً على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والنظر إلى مستقبله بأمل وثقة.

وأضاف سموه: "نهجنا المتواصل هو تعزيز قيم التعاون والتضامن والتكافل والعطاء المجرد من أجل راحة وسعادة كل فرد من أفراد المجتمع، تجسيداً للقيم الإنسانية والمجتمعية التي تأسست عليها دولة الإمارات وتعد مصدراً من مصادر قوة مجتمعنا وحيويته".

وتحدث في الجلسة مجموعة من روّاد العمل المجتمعي الذين ينتمون إلى فئات متنوعة مثل أصحاب الهمم والأمهات الحاضنات والمتطوعين، مستعرضين دورهم في العمل المجتمعي والتطوعي وتجاربهم وإسهاماتهم ومبادراتهم في خدمة الآخرين وتحسين حياتهم، وأثر ذلك في بناء مجتمع متكافل ومتكامل.