إصابات في انفجار مجهول بشمال غرب سوريا

أفادت أنباء أولية من سوريا عن ضحايا جراء انفجار في ريف إدلب لم يعرف سببه أو إذا كان نتيجة استهداف.

وسُمع انفجار مجهول السبب في محيط مدينة إدلب بشمال غرب سوريا ، وأنباء أولية عن وقوع إصابات ، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ).

بدوره ، أفاد "تلفزيون سوريا" بـ "انفجار مستودعات ذخيرة في محيط مدينة إدلب" وسط تحذيرات من الاقتراب من المنطقة ، مشيرا إلى أن انفجارات متتالية شهدها الموقع، من المرجّح أنها ناتجة عن انفجار الذخائر.

وبث التلفزيون لقطات فيديو أولية تظهر تصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة جراء انفجار مستودعات الأسلحة في مدينة إدلب .

وأكد الدفاع المدني السوري وقوع إصابات إثر الانفجار، لافتا إلى أن فرقه توجّهت إلى الموقع، بينما تداول ناشطون أنباء عن وجود عالقين تحت أنقاض المبنى المدمّر إثر الانفجار.

وقُتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 100 أخرين في 24 تموز الماضي، ، إثر انفجار مستودع ذخائر قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب.