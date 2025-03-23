مبعوث ترامب يتوقع تقدماً في مباحثات الهدنة بين روسيا وأوكرانيا

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأحد" إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات المقررة في السعودية.

وصرّح ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنكم سترون في السعودية "الاثنين" تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

بدوره، أعرب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز عن تفاؤله بالمباحثات المقبلة.

وقال لشبكة سي بي إس "الأحد": "نقترب" من اتفاق و"نحن أقرب الى السلام من أي وقت مضى".

وأضاف "ما سيحصل لاحقا هو: لدينا وقف إطلاق النار الجوي في ما يتعلق بالبنى التحتية والذي نفذ فورا بعد اتصال الرئيس ترامب بالرئيس بوتين هذا الأسبوع. سنتحدث عن وقف بحري للنار في البحر الأسود بحيث يتمكن الطرفان من نقل الحبوب والوقود، ويباشران مجددا القيام بتبادلات تجارية في البحر الأسود".

وتابع والتز "ثم سنتحدث عن خط المراقبة، أي خطوط الجبهة"، متحدثا عن تجميد هذه الخطوط وفق ما هي راهنا.

وقال أيضا "وفي نهاية المطاف طبعا، سلام مستدام وأكثر شمولا".

على فوكس نيوز، قال ويتكوف "أشعر بأنه يريد السلام" في إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح بأن الدور الرئيسي للولايات المتحدة الآن هو فهم كلا الجانبين والوساطة.

وأورد "لم أر قط موقفا ليس فيه جانبان للقصة. فالأمر ليس أبيض أو أسود كما يصوَر. لذا، هناك ظالم من كلا الجانبين، لكن مهمتنا... هي تضييق هوة الخلافات، وجمع الأطراف، ووقف القتل".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن روسيا ستسعى لاحتلال المزيد من أوكرانيا أو حتى التوسع إلى أجزاء أخرى من أوروبا، قال ويتكوف إن ذلك "نظري". وصرّح "لا أرى أنه "وتين" يريد الاستيلاء على أوروبا بأكملها".

وأضاف "أثق بكلامه في هذا الصدد، وأعتقد أن الأوروبيين بدأوا يتبنون هذا الاعتقاد أيضا. لكن الأمر لا يهم نوعا ما. إنها مسألة نظرية... الهدف هو وقف القتل، وقف المذبحة. دعونا ننهي هذا الأمر".