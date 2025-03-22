حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين









اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية والوعرة التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها، معرباً عن فخره بمشاركة أفراد الكتيبة جانباً من التمارين الميدانية.

وقال سموه على منصة "إكس": "اطلعت على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية والوعرة التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها، وفخور بمشاركة أفراد الكتيبة جانباً من التمارين الميدانية.

وأضاف: "بواسل قواتنا المسلحة ... أنتم درع الوطن الحصين، وبإرادتكم القوية وجاهزيتكم العالية، نثق بقدرتكم على تلبية نداء الشرف والواجب في مختلف البيئات العملياتية، وأنتم مصدر فخر وعز الوطن."