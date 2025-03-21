رويترز: الإمارات تستثمر 1.4 تريليون دولار في أمريكا على مدى السنوات العشر المقبلة





طرحت الإمارات إطاراً استثمارياً في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الإمارات وضعت إطاراً استثمارياً مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، وذلك بعد لقاء مسؤولين إماراتيين كبار بالرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول الأمريكي لرويترز أن الإطار الجديد "سيزيد بشكل كبير استثمارات الإمارات الحالية في الاقتصاد الأمريكي" في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع الأمريكي.