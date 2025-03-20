فريق الشارقة يصل الى العالمية في تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء

أعلن تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء لعام 2024 عن الفرق العشرة الفائزة على المستوى العالمي، حيث حقق فريق «INNOVISIONARIES» من إمارة الشارقة إنجازاً كبيراً بفوزه بجائزة «أفضل فريق ملهم».

وشارك في هذا التحدي العالمي 93 ألف مشارك من 15 فريقا، حيث تم تقديم عشرة آلاف مشروع مبتكر من 163 دولة حول العالم. وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع فرق من مختلف أنحاء العالم، وقد تم تنظيم التحدي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي جامعة دبي، والشريك التقني: SPACE.TAYAR.

يعد الفريق الفائز هو الفريق الوحيد الفائز من دولة الإمارات، حيث تمكن من تطوير خطة درس لتثقيف طلاب المدارس الثانوية حول أهداف التنمية المستدامة، وأنه يمكن دمجها في وحدة علمية يمكن أن تكون بالفعل جزءًا من المناهج الدراسية على سبيل المثال، وحدة حول الطقس والجيولوجيا وصحة التربة، وما إلى ذلك.

وسيتم تكريم الفرق الفائزة في حفل يقام في الرابع من يونيو المقبل في «مركز غودارد لرحلات الفضاء» بمدينة جرينبلت، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية هذه المسابقات في تشجيع وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، ودورها الفعال والإيجابي في دعم منظومة الابتكار على مستوى الدولة، والذي يتعاظم عاماً بعد عام على المستويات كافة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإبداع والابتكار ضمن استراتيجيتها الثابتة، وخصصت لذلك شهراً كاملاً للابتكار والمبتكرين، وياتي فوز فريق الشارقة في هذا الإطار.

وأضاف أن هذه المسابقات تلعب دورا رئيسيا في تعزيز التميز الأكاديمي بين الطلاب والشباب وتساهم في تحفيزهم على التعلم والابداع والابتكار وزيادة مهاراتهم وحصيلتهم الثقافية.

وصرح المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال «جي أي إي»، أن التحدي يعد من أبرز المبادرات التي تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الشباب من مختلف الأعمار في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

وأشار إلى أن النسخة الخامسة للتحدي نجحت في استقطاب 202 فريق و 697 مشاركاً من مختلف الإمارات، بما في ذلك دبي والعين والشارقة وعجمان، وقد تميزت دبي بمشاركة 106 فرق و404 مشتركين، وقد تأهل منها فريق «ORBITSPACE» للنهائيات العالمية، وأكد أن شركة «جي أي إي» تواصل التزامها في دعم المبتكرين من أجل تقديم حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المستقبل.

ويذكر أن «تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء» هو أكبر هاكاثون عالمي يشارك فيه أفراد من مختلف الأعمار من جميع أنحاء العالم، حيث يتم استخدام البيانات المفتوحة من وكالة «ناسا» للفضاء لتطوير تطبيقات تهدف إلى حل التحديات الفعلية التي تواجه الأرض والفضاء، حيث يساهم هذا التحدي في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشباب من مختلف أنحاء العالم.