ترامب يتحدى القضاء الأمريكي ويرحل مئات الفنزويليين إلى السلفادور

هبطت طائرة تحمل أكثر من 200 فنزويلي قامت الولايات المتحدة بترحيلهم من أراضيها إلى السلفادور، وذلك في تحد واضح لأمر قاض أمريكي يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ عمليات الترحيل هذه.

واليوم الأحد، شارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقطع فيديو على منصة "اكس"، نشره في الأصل رئيس السلفادور نجيب أبو كيله، يظهر وصول 238 من المشتبه في أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال روبيو أيضا إنه تم إرسال 23 عضوا في عصابة "ام-13" المكسيكية، من بينهم اثنان من كبار قادتها، "لمواجهة العدالة في السلفادور".

ووصلت الطائرة إلى السلفادور بعد ساعات من إصدار قاض اتحادي في واشنطن قرارا مؤقتا يمنع محاولة ترامب لاستخدام قانون خاص بوقت الحرب يعود إلى قرون، وهو "قانون الأعداء الأجانب" من عام 1798، لترحيل أعضاء العصابات المشتبه بهم.

وقرر ترامب تفعيل القانون- الذي استخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية- بزعم أن العصابة تشن "حربا غير نظامية " ضد الولايات المتحدة تحت إشراف رئيس فنزويلا المستبد نيكولاس مادورو.