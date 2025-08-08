إيلون ماسك: «أوبن إيه آي» ستلتهم مايكروسوفت

في أحدث جولة من السجال العلني بين عمالقة الذكاء الاصطناعي، وجّه الملياردير إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وxAI، انتقادا لاذعا إلى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، بعد ساعات من إعلان إطلاق نموذج "تشات جي بي تي5" عبر منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لمايكروسوفت.

ورد ماسك على منشور ناديلا في منصة X قائلًا: «أوبن إيه آي ستأكل مايكروسوفت حيّة». وبعد دقائق، كتب ماسك تغريدة أخرى أعلن فيها أن نموذج "غروك5" الذي تطوره شركته "إكس أيه آي" سيصدر قبل نهاية العام، واصفاً إياه بأنه سيكون «مدهشاً للغاية» و«ساحقاً في المنافسة».

أوبن إيه آي أعلنت في وقت سابق الخميس عن طرح "تشات جي بي تي5 "، واصفة إياه بأنه ترقية كبرى مقارنة بالنسخة السابقة وخطوة مهمة في مسار الشركة نحو الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام. وأكد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن النموذج الجديد يعمل بسرعة «مذهلة» ويعد «الأكثر قدرة» حتى الآن.

إيلون ماسك، الذي شارك في تأسيس أوبن إيه آي قبل أن يغادرها عام 2018، أصبح من أشد المنتقدين للشركة، واتهمها بالانحراف عن مهمتها الأصلية كمؤسسة غير ربحية. وأطلق ماسك عبر شركته xAI روبوت المحادثة Grok لمنافسة ChatGPT ونماذج اللغة الكبيرة الأخرى.

التوتر بين ماسك وألتمان تصاعد في الأشهر الأخيرة، وصولًا إلى دعوى قضائية رفعها ماسك ضد أوبن إيه آي، زاعمًا أنها لم تلتزم بمبادئها التأسيسية.