الصين تطور عاملاً جديداً للتحكم في الرمال

لانتشو - وام

طور فريق بحثي صيني مادة كيميائية لتثبيت الرمال مناسبة للاستخدام في المناطق الصحراوية الباردة، من المتوقع أن تستخدم كأداة جديدة للتحكم في الرمال ومنع التصحر في مثل هذه المناطق، بحسب ما ذكرته صحيفة الشعب اليومية أونلاين.

ويعد تطبيق المواد الكيميائية لتثبيت الرمال المتحركة إحدى الطرق الأساسية لمكافحة التصحر، ويتضمن هذا النهج استخدام مواد كيميائية لاصقة لربط جزيئات الرمل السائبة معاً، ما يخفف بالتالي من زحف الرمال التي تهب عليها الرياح.

ومع ذلك تم تصميم المواد الكيميائية التقليدية لتثبيت الرمال بشكل أساسي في المناطق الحارة والقاحلة، أما في المناطق الصحراوية الباردة أو المرتفعة فإن درجات الحرارة الأكثر برودة غالباً ما تجعل الطرق التقليدية للتحكم في الرمال غير فعالة.

وفي هذا السياق قام باحثون من معهد الشمال الغربي للبيئة الإيكولوجية والموارد الطبيعية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بتعديل عوامل تثبيت الرمل المصنوعة من مادة البولي يوريثين، التي تنقلها أسيتات السليلوز، لتعزيز مقاومة الصقيع.

وأثبتت التجارب أن هذا العامل الجديد المقاوم للصقيع والمثبت للرمل يُظهر قابلية ممتازة للتحلل، بينما أثبتت التطبيقات الميدانية أن هذا العامل لا يعمل على تثبيت الرمال المتحركة بشكل فعال فحسب، بل يعزز أيضاً نمو النبات ليوفر بالتالي دعماً قوياً للاستعادة الإيكولوجية في المناطق الصحراوية.