بينما لا يزال سوق الانتقالات الصيفي 2025 مفتوحاً، تبرز تساؤلات حول بعض الصفقات الباهظة الجارية هذا الموسم، مثل انتقال البرتغالي جواو فيليكس إلى نادي النصر السعودي مقابل 50 مليون يورو قادماً من تشيلسي، أو صفقة هوغو إيكيتيكي إلى ليفربول. هل ستنجح أم تُضاف إلى قائمة الإخفاقات التاريخية؟ وفق تقرير لموقع "سي بي إس سبورت" فإن السنوات القادمة ستكشف ذلك، لكن الماضي حافل بأمثلة تثبت أن سوق الانتقالات مليء بالمخاطر، حتى بالنسبة لأسماء كبيرة حازت على الكرة الذهبية، والتي انتهت تجاربها بفشل ذريع للأندية واللاعبين على حد سواء.

واستعرض "سي بي إس سبورت" أسوأ 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم الحديث، بناءً على المقارنة بين المبلغ المدفوع والقيمة الفعلية التي قدمها اللاعب للنادي:

إذا كانت صفقة كوتينيو مخيبة، فإن انتقال غريزمان يُعد كارثيًا. دفع برشلونة الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد في صيف 2019 وسط أزمة مالية خانقة، ما ساهم لاحقًا في عدم قدرة النادي على تجديد عقد ليونيل ميسي ورحيله صيف 2021. بعد موسمين باهتين، عاد غريزمان إلى أتلتيكو معارًا. هذه الصفقة ستظل علامة على سوء الإدارة وأزمة برشلونة المالية.

2. إدين هازارد – إلى ريال مدريد – 100 مليون يورو

النجم البلجيكي الموهوب انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد عام 2019 وسط توقعات كبيرة. لكن مسيرته في إسبانيا كانت فاشلة تمامًا، سبعة أهداف فقط في 76 مباراة خلال أربع سنوات، قبل أن يعتزل في 2023.

3. نيمار – إلى الهلال السعودي – 90 مليون يورو

انتقل النجم البرازيلي إلى الهلال عام 2013 بعقد ضخم وراتب سنوي يلامس 100 مليون دولار. لعب سبع مباريات فقط خلال عامين بسبب إصابة الرباط الصليبي، لتبلغ تكلفة كل مباراة نحو 12.8 مليون يورو، قبل عودته إلى سانتوس.

4. فيليبي كوتينيو – إلى برشلونة – 120 مليون يورو

أحد أكبر إخفاقات سوق الانتقالات. بعد خمس سنوات رائعة في ليفربول، انتقل البرازيلي إلى برشلونة ولم يقدم نصف المتوقع. أُعير إلى بايرن ميونيخ موسم 2020 وفاز بالثلاثية، مسجّلًا هدفين ضد فريقه الأصلي برشلونة في الهزيمة الشهيرة 8-2.

5. روميلو لوكاكو – إلى تشيلسي – 115 مليون يورو

بعد موسمين ناجحين مع إنتر ميلان، عاد لوكاكو إلى تشيلسي في صفقة قياسية عام 2021. لكنه سجل 8 أهداف فقط في موسمه الأول، قبل أن يُعار مجددًا إلى إنتر بعد عام واحد، لتصبح الصفقة عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي الإنجليزي.

6. بول بوغبا – إلى مانشستر يونايتد – 105 ملايين يورو

عاد الفرنسي إلى يونايتد صيف 2016 مقابل مبلغ قياسي، بعد أن رحل عن النادي مجانًا إلى يوفنتوس قبل أربع سنوات. لكن الإصابات والتذبذب الفني حوّلا الصفقة إلى فشل مالي ورياضي. غادر بوغبا مجانًا مجددًا في 2022، وتعرّض لاحقًا لعقوبة إيقاف بسبب المنشطات.

7. أنخيل دي ماريا – إلى مانشستر يونايتد – 75 مليون يورو

انتقل الأرجنتيني من ريال مدريد إلى يونايتد في صيف 2014، لكنه سجل 4 أهداف فقط في موسم وحيد قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، حيث استعاد بريقه لسبعة مواسم كاملة.

8. فرناندو توريس – إلى تشيلسي – 60 مليون يورو

أحد أبرز المهاجمين الإسبان في جيله، لكن انتقاله في شتاء 2011 كان مخيبًا. ورغم فوزه بدوري الأبطال 2012، اكتفى بـ45 هدفًا خلال ثلاث سنوات ونصف، ثم غادر على سبيل الإعارة إلى ميلان.

9. كاكا – إلى ريال مدريد – 67 مليون يورو

الكرة الذهبية 2007 دخلت مدريد عام 2009 لتشكّل حلمًا جماهيريًا، لكن الإصابات المتكررة جعلت مسيرة كاكا كارثية. على مدار أربع سنوات، سجل 29 هدفًا في 120 مباراة قبل أن يغادر إلى ميلان ثم الدوري الأميركي.

10. ليوناردو بونوتشي – إلى ميلان – 40 مليون يورو

قائد مشروع ميلان الجديد في 2017 عاد إلى يوفنتوس بعد موسم واحد مخيب. سجل هدفًا وحيدًا مع الروسونيري كان ضد فريقه السابق، لتصير الصفقة مثالًا على رهانات فاشلة في إعادة البناء السريعة.