رئيس الكنيست: أقيموا دولة فلسطينية على أراضيكم!

طالب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، بإقامتها على أراضيها، معتبراً الاعتراف بفلسطين "مكافأة لحماس".

وقال أوحانا في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمي للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف: "على زعماء الدول التي تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية، أن يقيموها في عواصمهم. إذا كنتم ترغبون في ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن وباريس وفي بلدانكم التي باتت تصبح الشرق الأوسط".

ورداً على رئيس الكنيست انسحبت وفود عربية وإسلامية وأجنبية من القاعة أصناء إلقائه كلمته وسط احتجاج على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وجاء تصريح أوحانا بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ودول غربية أخرى، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، وتتخذ خطوات نحو السلام، وبعد إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين منذ أيام قليلة.

ويُعد الاتحاد البرلماني الدولي منظمة عالمية تضم 181 برلمانًا من مختلف دول العالم، بما في ذلك عدد من برلمانات الشرق الأوسط. ويُعقد مؤتمر قادة البرلمانات كل خمس سنوات، وكان هذا الاجتماع هو النسخة السادسة، واستمر على مدى ثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الخميس في جنيف.