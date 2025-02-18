«بلومبرغ»: عقارات دبي .. قفزات قياسية في أرباح ومبيعات المطورين



واصل المطورون العقاريون في دبي حصد ثمار الطفرة العقارية، التي شهدتها الإمارة الفترة الماضية، فيما تحقق شركات التطوير قفزات في الأرباح ومبيعات قياسية، بدعم تدفق الأثرياء والمشترين الدوليين مع تزايد جاذبية الإمارة الاستثمارية وتألقها وجهة للعيش والإقامة والعمل والأعمال حسبما أكدت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت «بلومبرغ»، أن دبي تبوأت المرتبة الثالث عالمياً من حيث أداء العقارات الفاخرة، خلال 2024، بعدما سجلت أسعارها ارتفاعاً 16.9 %، وفقاً لمؤشر «نايت فرانك» للمدن مدفوعاً بالوافدين، إلى جانب المشترين الأجانب، الذين سارعوا للاستفادة من الطفرة العقارية.

وأضاف التقرير أن «إعمار للتطوير» سجلت أرباحاً قياسية، 7.63 مليارات درهم في 2024، أي ضعف أرباحها العام 2022، كما ضاعفت «بن غاطي القابضة» أرباحها مقارنة بالعام السابق.

وتوقعت «بلومبرغ» تواصل صعود أسعار عقارات دبي العام الحالي، ويعد نمو عدد السكان المحرك الرئيس لهذه الطفرة العقارية، كما توقعت طول أمد طفرة سوق العقارات دبي مدفوعة بالسياسات الحكومية المحفزة.

ولفتت الوكالة إلى استفادة قطاع العقارات الفاخرة في دبي، لا سيما الفلل المطلة على الواجهة البحرية من تدفق المستثمرين الأثرياء، ومن بينهم الروس، ومليونيرات العملات المشفرة، ومصرفيون غادروا وظائفهم في آسيا، مؤكدةً أن أسهم العقارات تبقى خياراً جذاباً للمستثمرين.



