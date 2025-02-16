العاهل الأردني يكرر أمام وفد من الكونغرس الأمريكي رفض تهجير الفلسطينيين

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأميركي رفض بلاده "تهجير الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لضمان أمن المنطقة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله جدد خلال استقباله الأحد، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بلومنتال "التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

ودعا إلى "ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية".

وأكد الملك بحسب المصدر نفسه أن "تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره"، مشيرا إلى "الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام".

كذلك، أكد "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة".

وبعد لقائه في البيت الأبيض الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد العاهل الأردني على "معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية".