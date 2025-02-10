6.5 مليارات درهم أرباح «الدار» في 2024 بنمو 47%

حققت شركة «الدار العقارية» صافي أرباح 6.5 مليارات درهم في 2024 بنمو 47% وارتفعت الإيرادات 62% لتصل إلى 23 مليار درهم. وكان 2024 عاماً قياسياً لمبيعات المشاريع التطويرية، حيث وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار درهم بزيادة 20% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة 8.8% على أساس سنوي، بإجمالي 1.45 مليار درهم في 2024.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية»: حققت «الدار» أداءً مالياً وتشغيلياً ممتازاً خلال 2024، مدعوماً بازدهار السوق العقارات الإماراتي، الذي عززته السياسات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات جذباً للأفراد والشركات عالمياً. وارتفعت مبيعات مجموعة الدار مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بزيادة الطلب غير المسبوق على مشاريعنا السكنية في المواقع الرئيسية في الإمارات.

وأضاف: نستعد في عام 2025 لتسليم أول مشاريعنا السكنية والتجارية في المنطقة الثقافية في السعديات، ما يمثل لحظة فارقة في مسيرة مجموعة الدار لنساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للفنون والثقافة. ونحن على قناعة بأن إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مناطق ومواقع مختلفة، إلى جانب توسيع محفظة أصولنا ذات الدخل المتكرر، سيعزز مسار نموّنا خلال العام المقبل.

من جهته، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «سجّلت الدار في عام 2024 نمواً استثنائياً، مدفوعاً بتوسّع منصاتها التطويرية والاستثمارية، ما أسهم في مضاعفة صافي أرباحها خلال العامين الماضيين. كما تضاعفت مبيعات المجموعة أكثر من مرة خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير ثلاثة أضعاف لتصل إلى 55 مليار درهم. وبالتزامن مع ذلك، شهدت محفظة العقارات الاستثمارية نمواً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم.

وأضاف: نواصل إعادة تشكيل أعمالنا مع التركيز بشكل أساسي على تحسين تجربة العملاء، حيث نستثمر في التقنيات الجديدة وتأسيس شراكات عالمية المستوى لفتح آفاق جديدة وبفضل أساسنا المالي القوي واستراتيجيتنا الواضحة للنمو، نتمتع بوضع جيد لاغتنام الفرص المتاحة عبر المناطق الجغرافية ذات الأولوية لتحقيق مزيد من القيمة والعائدات المستدامة لمساهمينا.

وارتفعت إيرادات الدار للتطوير خلال العام بأكمله بنسبة 90% لتصل إلى 15.7 مليار درهم على أساس سنوي، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 75% لتصل إلى 4.3 مليار درهم، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التحصيل الناجح للإيرادات المتراكمة من إطلاق مشاريع التطوير الجديدة والحالية. كما ارتفعت الإيرادات في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 78% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم.

وارتفعت قيمة مبيعات المجموعة في عام 2024 بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، حيث واصلت الدار تحقيق معدل تشغيل مستدام ومرتفع. وكان الطلب القوي على مشاريع التطوير الفاخرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات مدعوماً بصفقات محسنة للبيع المتقاطع من شبكة مبيعات الدار العالمية. وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الأخير بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليارات درهم.

وحققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 54.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وذلك مقارنة مع 36.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

ووصلت القيمة المتراكمة لخدمات إدارة المشاريع في نهاية ديسمبر 2024 إلى 91.1 مليار درهم، منها 50 مليار درهم قيد الإنشاء. وتدير المنصة حالياً محفظة ضخمة من المشاريع عبر مراحل مختلفة من التطوير لصالح حكومة أبوظبي ومجموعة الدار.