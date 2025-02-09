القمة العالمية للحكومات 2025 تحتضن حوارات قادة قطاع السياحة لتعزيز أثر القطاع بوصفه محركا مهما لنمو الاقتصاد العالمي

تشارك نخبة من قادة قطاع السياحة، ومسؤولي كبريات شركات السياحة والسفر العالمية إلى جانب صناع القرار وأصحاب العقول والأفكار الإبداعية في هذا المجال، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنطلق في دبي خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

ويستعرض المشاركون من قادة قطاع السياحة خلال جلسات القمة والمنتديات والحوارات التفاعلية، التحولات التي يشهدها القطاع وواقع ومستقبل السياحة وفرص النمو الممكنة فيها، في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها العالم، ويبحثون سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المجتمعات المحلية، لتمكين الاستثمارات في السياحة المستدامة، بما يعزز مكانة القطاع السياحي أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.

ويتناول قادة القطاع السياحي في حواراتهم تأثير الذكاء الاصطناعي في السياحة، ودوره في تعزيز استراتيجيات السياحة المستدامة التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتراعي الحفاظ على التنوع الطبيعي والحد من التأثيرات السلبية على المناخ، وأهمية الابتكار في تجربة المسافرين من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيقات الحجز الذكية، وتحليل بيانات المسافرين لتقديم خدمات أكثر تخصصاً وكفاءة، بما يسهم في تعزيز إدارة الموارد السياحية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة رضا العملاء.

ويناقش المشاركون أبرز التحديات والاتجاهات المستقبلية التي ستشكل ملامح صناعة السياحة، بما في ذلك تأثير الأزمات العالمية على السياحة، وأهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الدور المتزايد للمدن الذكية في استقطاب السياح وتقديم تجارب رقمية متميزة.

ومن أهم قادة قطاع السياحة المشاركين في القمة العالمية للحكومات معالي أولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة اليونانية، وسليم بسول، رئيس مجلس الإدارة لشركة Six Flags، وجيليان تانز، الرئيس التنفيذي السابق في Booking.com، وأيمن المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، وكريستوف هوفمان، الشريك والرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق 25 Hours، وماركوس فينتزن، الرئيس التنفيذي لمجموعة EHL.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً، ساتيا أناند، رئيس فنادق ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وراينر ستامفر، رئيس العمليات العالمية لفنادق ومنتجعات فورسيزونز، وأخيليس كونستانتاكوبولوس، رئيس مجلس الإدارة لفنادق إيونيان، وأخيم شميت، عميد كلية إدارة الأعمال الفندقية EHL، ووينفريد إنجلبرت بريسيغس، الرئيس التنفيذي لنادي هونغ كونغ للفروسية، وكارول آكرمان، رئيسة مجلس الإدارة لمجموعة EHL، ومود بايلي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق سوفيتيل، ودينتا آمواتنغ، عضو مجلس الإدارة في هيئة السياحة الغانية، وجوناثان تورياني، رئيس المجلس الاستشاري الدولي لكلية إدارة الأعمال الفندقية EHL.