أحمد بن سعيد: دبي ترسخ ريادتها العالمية في قطاع الطيران

سموه:

المركز الجديد يعزز الكفاءة التشغيلية والتكلفة ويدعم الطموحات المستقبلية

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المرفق الجديد يضم 6 حظائر طيران تشبيهي لتلبية احتياجات التدريب للناقلة وأسطولها المتنامي

دبي - البيان

تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي» سير العمل في مركز فلاي دبي لتدريب الطيارين المتوقع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وقال سموه: «يسعدني أن أرى مركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين أصبح حقيقة واقعة اليوم. ويعد مركز تدريب الطيارين جزءاً حيوياً من استراتيجية نمو فلاي دبي ويعكس التزامها الثابت بالابتكار والكفاءة التشغيلية والتميز. سيسهم هذا الاستثمار في قدراتنا الداخلية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكلفة ودعم الطموحات المستقبلية مع استمرار الناقلة في تنمية وحدات وبرامج تدريب الطيارين لتعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للطيران».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس»: «سعدت بزيارة مركز فلاي دبي الجديد للتدريب على الطيران، الذي سيفتتح رسمياً خلال الأسابيع المقبلة. هذا المركز المتطور يُمثل خطوة محورية في استراتيجية فلاي دبي للنمو، حيث يجسّد التزامها بالابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في تطوير قدراتها الداخلية لدعم خططها المستقبلية. دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، وبما يعزز دورها المحوري على الساحة الدولية».

أجهزة المحاكاة

وقام سموه، بجولة في جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) ومرافق التدريب، كما تضمنت الجولة زيارة لغرف الإحاطة والفصول الدراسية وغرف التدريب عالية التقنية القائمة على التكنولوجيا بالإضافة إلى أجهزة محاكاة الطيران الكامل من طراز بوينغ 737.

ويعد مركز تدريب الطيارين ومحاكاة الطيران الكامل الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويمتد على مساحة تصل إلى 38.000 قدم ويوفر سعة تزيد على 43.000 ساعة تدريب سنوياً. كما أن التصميم المعماري للمبنى يوفر مرونة أكبر للتوسع في المستقبل. كما تم تركيب جهازي محاكاة الطيران الكامل ومن المقرر إضافة جهازين آخرين إلى المنشأة قبل نهاية العام 2026.

وتتيح المرونة في جدول تدريب الطيارين في فلاي دبي وتوفر أجهزة الطيران التشبيهي عند الطلب التوسع الإضافي في قدرات التدريب لدى الناقلة بحيث توفر التدريب لشركات طيران أخرى في المستقبل.