ميناء جبل علي يستقبل أول سفينة في شبكة «جيميني» الجديدة

الشراكة التحولية بين «هاباج-لويد» و«ميرسك» تهدف لإنشاء شبكة شحن موثوقة عبر 7 ممرات تجارية

دبي - البيان

رحبت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، برسو أول سفينة في ميناء جبل علي تحت شعار «جيميني كوربوريشن» البارز، وهو تحالف استراتيجي بين «هاباج-لويد» و«ميرسك» يهدف إلى تعزيز شبكة الشحن البحري وربط الطرق التجارية العالمية.

وشهد ميناء جبل علي بتاريخ 5 فبراير، رسو سفينة الحاويات «إم في هيوستن إكسبريس» التي تبلغ سعتها 15.000 حاوية نمطية، لتعلن بذلك بدء مرحلة بارزة في تاريخ شبكة «جيميني»، وانطلاق خدمتها التشغيلية عبر المحيط الهندي، لتعزيز الربط بين شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وبين جنوب وشمال أوروبا.

واستضافت «دي بي ورلد» والإدارة العليا في شركة «هاباج-لويد» حفل استقبال خاصاً في ميناء جبل علي، تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه الميناء في سلاسل التوريد العالمية.

وتعد «جيميني كوربوريشن» شراكة تحولية بين «هاباج-لويد» و«ميرسك» تهدف لإنشاء شبكة شحن بحرية سريعة ومرنة وموثوقة عبر 7 ممرات تجارية، وتشمل 57 خدمة شحن تقليدية وشحن لمسافات صغيرة ومتوسطة، وتشغل حوالي 340 سفينة حديثة يسعى الكثير منها إلى التحول نحو استخدام وقود أكثر استدامة.

مرونة التوريد

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد كفاءة العمليات في موانئنا، ومرونتها، إلى جانب القدرات المتقدمة لمركزنا اللوجستي، عوامل حاسمة تعزز سمعة «دي بي ورلد» العالمية شريكاً موثوقاً لخطوط الملاحة الدولية. ويؤكد وصول أول سفينة تحت شعار «جيميني كوربوريشن» إلى ميناء جبل علي على مكانتنا الرائدة مركزاً بحرياً عالمياً في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تمكين شراكتنا مع شبكة «جيميني» التي يتوقع أن تساهم بتحسين مرونة سلسلة التوريد عبر خطوط التجارة العالمية».

شبكة موثوقة

وقال كريستيان جويمين بورجيسيوس، المدير الأول للعمليات في الشرق الأوسط لدى «هاباج-لويد»: «نحن سعداء باستقبال «إم في هيوستن إكسبريس»، أول سفينة من «هاباج-لويد» تصل إلى دبي، إيذاناً ببدء تشغيل شبكة «جيميني» التي عملت فرقنا بجد لإطلاقها على مدى أكثر من عام. ويؤكد هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم هذه الجهود؛ حيث يهدف تصميم «جيميني» إلى إنشاء شبكة بحرية سريعة ومرنة وموثوقة، تعتمد على مراكز لوجستية استراتيجية. ويعتبر وجود شبكة قوية من الموانئ ومحطات الحاويات، مثل ميناء جبل علي، ركيزة أساسية تساعدنا في تحقيق رؤيتنا المستقبلية».