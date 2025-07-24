«ملتيبلاي» تعزز توسعها عالمياً بالاستحواذ على ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا

استكملت مجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة، ومقرها أبوظبي، عملية استحواذها على حصة مسيطرة في شركة "تندام"، ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية، وهو ما يعد أول استثمار رئيسي لها في أوروبا.

تبلغ القيمة المؤسسية للكيان التجاري موضوع الصفقة 5.6 مليارات درهم (1.3 مليار يورو)، وتعزز هذه الصفقة مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في قطاع التجزئة والملابس.

وستسهم الصفقة بعد عملية الدمج في مضاعفة الأرباح التشغيلية، قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، وتمثل رافداً قوياً لاستراتيجية الاستحواذ التي تتبعها المجموعة، والاستفادة من فرص جديدة بالاعتماد على رأس المال والتكنولوجيا وبالتالي ترسيخ مكانة المجموعة في السوق.

وتعتبر «تندام» من أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات في أوروبا، وتدير أكثر من 1,800 نقطة بيع، فيما يزيد عن 80 سوقاً حول العالم، تشمل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وأمريكا اللاتينية ودولة الإمارات، وتضم محفظة أعمال «تندام» 12 علامة تجارية موجهة لفئات متنوعة من العملاء.

وباتت «ملتيبلاي» تملك اليوم حصة الأغلبية بنسبة 67.91% في شركة «كاستيلانو للاستثمارات المحدودة» («الشركة») المالكة لشركة «تندام براندز إس إيه يو» (Tendam Brands S.A.U) والشركات التابعة الأخرى، لتصبح المساهم الأكبر، إلى جانب «لانو هولدينغز» و«أركاديان للاستثمارات»، شركتا الاستثمار المؤسسيتان لصندوقي «سي في سي» (CVC) و«بي إيه آي» (PAI) على التوالي، المالكتين لحصة أقلية في «تندام».

ومن خلال هذا الاستثمار، تعزز «ملتيبلاي» مكانتها، ضمن الشركات التي تركز على المستهلك، وترسخ حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار «تندام» ركيزة أساسية لتوسع المجموعة في هذا المجال.

وستقود ملتيبلاي المرحلة المقبلة من نمو «تندام»، من خلال تعزيز التوسع الدولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعمالها.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: «يشكّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لدخولنا إلى قطاع التجزئة والملابس، فمن خلال الحصول على حصة مسيطرة في منصة متعددة القنوات، فإننا نعزز استثمارنا القائم على نموذج أعمال يتسم بالكفاءة العالية، والتوجه المستقبلي، بدعم من فريق إداري متميز. وتعتمد هذه المنصة على امتلاك علامات تجارية ذات حضور كبير، وتتمتّع بالمرونة والرؤية اللازمة للتوسّع، ضمن فئات جديدة بالتزامن مع تعزيز نمو العلامات التجارية الناشئة على المستوى العالمي».