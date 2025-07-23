مجموعة شيري تطلق رسمياً علامتها الجديدة iCAUR في دبي ضمن خطة توسع استراتيجي في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة شيري عن تنظيم فعالية "ليلة iCAUR وإطلاق الطرازات الجديدة" بتاريخ 1 أغسطس في مدينة دبي وتشكل هذه الخطوة، والتي تأتي بعد ظهورها العالمي الأول خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات في أبريل 2025، محطة رئيسية في مسار التوسع العالمي المتسارع للمجموعة، حيث من المقرر أن تستضيف الفعالية شركاء دوليين، وممثلين عن وسائل الإعلام، وشخصيات بارزة من منطقة الشرق الأوسط للكشف عن استراتيجية iCAUR الخاصة بالتوطين والتوسع في السوق الإقليمي، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث طرازاتها المنتظرة.

بصفتها علامة جديدة تابعة لمجموعة شيري تستهدف فئة "الشباب والشباب بروحهم"، تلتزم iCAUR ببناء منظومة سيارات عالمية فريدة من نوعها. ومن خلال الابتكار في فئات المنتجات، تقدم العلامة سيارات تمزج بين الجماليات، والروح الشبابية، والعملية، بما يتماشى مع أنماط حياة الفئات الشابة حول العالم.

وفي مواجهة موجة التصميمات المتشابهة في قطاع السيارات، تقدم iCAUR فلسفة تصميم جريئة ومميزة تجمع بين الطابع القوي والتقنيات الذكية، ما يمنح منتجاتها هوية تصميمية واضحة يمكن تمييزها بسهولة. وتعكس هذه الفلسفة توازناً بين العناصر الكلاسيكية والابتكار الجمالي العصري (J-Style)، ما يمنح طرازاتها مكانة بارزة في سوق تنافسي.

ومن خلال فهم عميق لازدياد طلب المستخدمين الشباب على التخصيص والتجربة العاطفية، تسعى iCAUR إلى بناء منظومة جديدة تربط بين الإنسان والسيارة ونمط الحياة. وتعمل العلامة، من خلال التعاون العالمي مع الشركاء والمستخدمين، على تقديم تجارب شخصية، ممتعة، قائمة على المجتمع، تجعل من كل سيارة جزءاً من نمط حياة المستخدم العصري. وفي ظل التغيرات المتسارعة في عالم السيارات، تتأهب iCAUR لتكون خياراً مثالياً للمستخدمين الراغبين في التعبير عن فرديتهم وربط سياراتهم بتجاربهم اليومية.

وفي هذا السياق، قال سي فينغهو، الرئيس التنفيذي لشركة iCAUR الدولية:

"نمزج بين دقة التصنيع التي تشتهر بها شيري واستراتيجيات التسويق المستندة إلى الإنترنت، لنقدم سيارات ترتبط بعمق مع احتياجات وتطلعات المستهلكين."

الإطلاق العالمي لطرازين جديدين يعزز استراتيجية iCAUR في الشرق الأوسط

يمثل إطلاق العلامة في دبي محطة استراتيجية محورية في توسّع iCAUR الإقليمي، ويعكس الأهمية الكبيرة التي توليها لمنطقة الشرق الأوسط ضمن خطتها العالمية. وسيشهد الحدث الكشف العالمي الأول عن طرازين جديدين كلياً، صُمما خصيصاً لتلبية احتياجات السائقين في المنطقة من حيث الأداء العالي والتصميم العصري. ويجسّد كلا الطرازين روح نمط الحياة الشبابي الجريء، ويتماشيان مع ثقافة السيارات النابضة في المنطقة.

كما تتضمن الفعالية استعراض مجموعة من الطرازات المخصصة المبنية على هوية طراز V23 المتميزة، بما في ذلك نسخ البيك أب، والمكشوفة، والإصدار الخاص ذو الطابع الفضائي – لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على السيارات التي تعكس الشخصية والذوق الخاص. وتُبرز هذه الإصدارات التزام iCAUR بالتخصيص واستجابتها المرنة لاتجاهات السوق الإقليمي.

وستشهد الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات مع وكلاء وشركاء محليين في مختلف أنحاء المنطقة، إيذاناً بالإطلاق الرسمي لمبادرات دخول السوق. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة iCAUR نحو تأسيس منظومة متكاملة تشمل المبيعات، والخدمات، وتجارب العلامة التجارية، لتقديم تجربة أكثر كفاءة وراحة للمستخدمين في الشرق الأوسط.