لبنان: 36 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية أمس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إصابة 36 شخصا جراء الاعتداءات الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن "الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم امس هي ستة جرحى خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلدتهم يارون و20 جريحا جراء الغارة على النبطية الفوقا و10 جرحى بسبب الغارة على زوطر".

وأفاد المركز بأن اعتداء إسرائيل بمسيرة اليوم على الأهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح".

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير المقبل.