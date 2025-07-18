متجاوزةً التوقعات.. كم ساعة قضاها المشتركون على نتفلكس؟

أعلنت شركة نتفلكس، عملاق البث، أنها حققت إيراداتٍ بلغت 11.1 مليار دولار أمريكي، ودخلًا صافيًا بلغ 3.1 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت.

وأضافت الشركة، في تقريرها نصف السنوي عن التفاعل، أن مشتركيها شاهدوا أكثر من 95 مليار ساعة في النصف الأول من عام 2025، بزيادةٍ قدرها 1% عن العام السابق. وكان فيلم الأكشن "Back in Action"، من بطولة كاميرون دياز وجيمي فوكس، الأكثر مشاهدةً خلال تلك الفترة، بينما كان المسلسل الدرامي البريطاني "Adolescent" الأكثر مشاهدةً.

ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حول نتائج الشركة، شملت أبرز الأعمال الناجحة في الربع الثاني مواسم جديدة من مسلسلاتٍ متكررة مثل "Ginny & Georgia" و"Squid Game"، ومسلسلاتٍ جديدة مثل "Sirens" و"The Four Seasons"، وأفلامًا مثل "Straw" لتايلر بيري و"Nonnas" من بطولة فينس فون. وحقق فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" 80 مليون مشاهدة، وأصبح من أكثر الأفلام شعبية في هذه الفئة.

وأعلنت الشركة عن خطط لإعادة إطلاق برنامج مسابقات المواهب الشهير "البحث عن النجوم" من ثمانينيات القرن الماضي في عام 2026، وعن مباراة ملاكمة للوزن المتوسط بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد هذا العام. وحققت ليلة القتال النسائية، التي تألقت فيها كاتي تايلور ضد أماندا سيرانو، والتي عُرضت الأسبوع الماضي، ستة ملايين مشاهدة حول العالم، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام التي حققتها مباراة مايك تايسون ضد جيك بول الضخمة العام الماضي، ولكنها حققت رقمًا قياسيًا كأكثر حدث رياضي نسائي مشاهدة في عام 2025.

وقال مايك برولكس، مدير الأبحاث في شركة فورستر للتحليلات، في بيان: "إعلانات نتفليكس في الربع الماضي تجعلها تبدو كشبكة تلفزيونية تقليدية".

كما تشهد منصة البث العملاقة ازدهارًا ملحوظًا في ترشيحات جوائز إيمي لهذا الأسبوع، حيث حصدت 120 ترشيحًا موزعة على 44 عملًا مختلفًا. وحصد المسلسل البريطاني الدرامي "المراهقة" 13 ترشيحًا، بما في ذلك أفضل مسلسل قصير أو مختارات أدبية. (ولم يتفوق على حصتها سوى HBO Max، التي حصدت 142 ترشيحًا).

هذا العام، ستُصدر الشركة الموسم الأخير من مسلسل "أشياء غريبة" وموسمًا جديدًا من مسلسل "الأربعاء". كما تخطط الشركة في عام 2025 لأفلام مثل "فرانكشتاين" لغييرمو ديل تورو، و"بيت الديناميت" لكاثرين بيغلو، وجزء ثانٍ من فيلم "جيلمور السعيد" لآدم ساندلر - وهو نصف ثانٍ ذو ثقل كبير سيتطلب تكاليف تسويقية إضافية، وهو عامل أدى إلى انخفاض أسهم نتفليكس بأقل من 1% في تداولات ما بعد ساعات العمل.

ارتفع إجمالي عدد مشاهدي نتفليكس في يونيو، وفقًا لنيلسن. بلغت حصة نتفليكس من إجمالي استخدام التلفزيون 8.3%، بزيادة قاربت 1% منذ مايو، لكنها لا تزال أقل من حصة يوتيوب، التي استحوذت على 12.8% من إجمالي المشاهدات.

غالبًا ما تُعتبر نتائج نتفليكس، التي تزامنت مع بداية موسم الأرباح، بمثابة مؤشر على نتائج الشركات الأخرى. وذكرت الشركة في خطابها إلى المساهمين أنها سترفع توقعات إيراداتها للعام بأكمله استنادًا إلى "نمو قوي في عدد الأعضاء ومبيعات الإعلانات".

وقد حظيت فئة الأعضاء المدعومة بالإعلانات، والتي ارتفعت من 6.99 دولارات إلى 7.99 دولارات في بداية العام، باهتمام كبير من وول ستريت، على الرغم من أن الشركة صرحت سابقًا بأنها لا تتوقع أن تكون محركًا رئيسيًا للإيرادات في عام 2025. ويشعر مجتمع نتفليكس بالارتياح لتوقعات الشركة بمضاعفة إيراداتها الإعلانية مرة أخرى هذا العام.