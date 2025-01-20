بوتين يؤكد انفتاحه على الحوار بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم"

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دونالد ترامب "الاثنين" قبل ساعات من تنصيبه رئيسا، قائلا إنه "منفتح على الحوار" بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم"، بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب.

وتعهد ترامب الذي تبدأ ولايته الرئاسية الثانية "الإثنين" بالتحاور مع طرفي النزاع وإنهاء الحرب التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثه التلفزيون الروسي "نحن منفتحون أيضا على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأضاف "أما بالنسبة لحل الوضع، فأود أن أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة ... بل سلام دائم يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".

وشدّد الرئيس الروسي على "أننا سنناضل بالطبع من أجل مصالح روسيا ومصالح الشعب الروسي".

وأعرب دونالد ترامب عن نيته التحاور مع كلّ من أوكرانيا وروسيا لتجنب "حرب عالمية ثالثة".

ورحب بوتين برغبة ترامب في تفادي حرب عالمية ثالثة، قائلا "نرحب بالطبع بهذا الموقف ونهنأ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة على تنصيبه في مهامه".



