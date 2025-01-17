مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية

جدد مجلس الأمن الدولي، أمس، مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هجماتهم ضد السفن التجارية، والعمل على الإطلاق الفوري لسراح السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها.

جاء ذلك خلال قرار جديد، اعتمده المجلس، وجدد خلاله إدانته لهجمات الحوثيين، بتأييد 12 دولة وامتناع كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت.

وأكد قرار المجلس ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة.

وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجدداً في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.

(نيويورك - وام)