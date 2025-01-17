التحوّل الرقمي محور التقدّم الذي تشهده دبي في جميع المجالات

عبد الله بن طوق: يجب زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

دبي- البيان

أشاد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بإنجازات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مجال التحوّل الرقمي لجميع خدماتها المقدّمة إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في اليوم الختامي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورته العاشرة 2025 وضمت كلاً من معالي عبد الله بن طوق المري، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، خبيرة تحوّل رقمي عالمية وقائدة استراتيجية لمبادرات المدن الذكية، والدكتورة ستيفاني هير، متخصصة في مجال التكنولوجيا وباحثة، وأدارت الجلسة لورا بكويل مذيعة أخبار سابقة، ومقدمة برامج في التلفزيون، ومنتجة، ومضيفة.

واستعرض معاليه في مستهل حديثه المبادرة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فترة التسعينيات، تلك المبادرة التي شكّلت البداية إيذاناً بانطلاق مسيرة التطوّر في هذا المجال لتتحوّل الحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية حالياً بفضل الرؤية الثاقبة والتفكير المستقبلي والطموح الذي لا يعرف المستحيل لسموه.

وقال: «يتمتّع التحوّل الرقمي بأهمية بالغة ويضطلعُ بدور حاسم في تقديم معلومات دقيقة ومفيدة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بالعمل في الإمارات، ودبي على وجه الخصوص في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية».

وأضاف قائلاً: «يجب أن نولي الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الدولة أهمية بالغة لأن المستقبل الحقيقي يكمن في تعزيز وتمتين أواصر التعاون المشترك بين القطاعين بالنظر لأهمية نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق معايير استثنائية عالمية. كما يجب زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

بدورها، استهلت عائشة بن بشر، حديثها في الجلسة بتوجيه الشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات على تنظيم المنتدى سنوياً، مشيرة إلى التقدّم الذي أحرزته الهيئة في مجال التحوّل الرقمي، والذي لعب دوراً محورياً في التقدّم الذي تشهده دبي في جميع المجالات. وأشارت بن بشر إلى أن المعلومات والمرونة والتعاون تعتبر أهم ركائز التقدّم الرقمي.

أما الدكتورة ستيفاني هير، فقد أفادت بأن تحقيق النجاح في مجال التحوّل الرقمي يجب أن يسبقه وضع خطة للذكاء الاصطناعي (AI Action Plan). وقالت: «يجب أن تكون أهمية الاستثمار في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي بنفس أهمية الاستثمار في البنى التحتية للمدن الحديثة».