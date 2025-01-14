منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر الأمن والسلامة – إنترسيك 2025

افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، صباح اليوم (الثلاثاء) فعاليات معرض ومؤتمر الأمن والسلامة- إنترسك 2025، المعرض الرائد عالمياً في الحلول المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق بمشاركة 1200 عارض من 61 دولة.

وأكد سموّه أن الحدث يستمد أهميته من أهمية الرسالة التي يسعى إلى تحقيقها وهي تقديم حلول تكفل للمجتمعات أمنها وسلامتها ما يعد الركيزة الأولى للتنمية المستدامة، وحماية المكتسبات والأرواح وقال سموّه: " حريصون على أن تكون دبي شريك مؤثر في دفع مسيرة التقدم العالمي، وفي طليعة المدن الداعمة للابتكار والتطوير في كافة المجالات بما في ذلك مجال الأمن والسلامة.. واجتماع هذه النخبة من الخبراء وقادة القطاع من حول العالم في دبي يمهد للتوصل إلى حلول وممارسات جديدة تسهم في تقديم ضمانات أكثر كفاءة وفاعلية تكفل للمجتمعات صون منشآتها وسلامة أفرادها".

وحرص سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تفقّد جانب من فعاليات الدورة السادسة والعشرون من الحدث المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويمتد حتى 16 يناير الجاري، حيث اطلع على أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها تعزيز قدرات القطاع.

وشملت جولة سموّه، والتي رافقه فيها سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، عدداً من أجنحة الشركات العالمية والجهات الدولية المشاركين في المعرض كذلك العارضين من دولة الإمارات، المتخصصين في تقديم حلول الأمن والسلامة، بما في ذلك منصات: مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وترانسجارد، وجونسون كنترول، وتيلي راديو، وطبارة، وأكسيس.

ويُعد المعرض الأول من نوعه في العالم لرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق ويشمل أحدث التقنيات والحلول في خمس قطاعات رئيسية هي: الأمن التجاري والمحيطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: يعد معرض إنترسك 2025 مثالاً فريداً للتعاون العالمي، حيث يجمع المشاركين من حول العالم لعرض أفضل ما توصلوا إليه في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، فيما يوفر الحدث منصة مثالية تجمع بين الابتكار والخبرة، وتعزز التقدم في تشكيل مستقبل هذه القطاعات الأساسية".

ويشغل المعرض هذا العام مساحة تبلغ 31 ألف متر مربع من خلال 12 قاعة بنسبة نمو قوية تناهز 20% مقارنة بمساحة النسخة الماضية ، في حين من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 52 ألف زائر، بزيادة 10% في الحضور.

وفي سياقٍ موازٍ، تضم قمة قادة الأمن أكثر من 60 متحدثًا عبر 33 جلسة لاستكشاف آخر التوجهات في مجالات متنوعة شملت تطور التهديدات الأمنية، والأمن أثناء الفعاليات الكبرى، وتطوير فرق أمنية متنوعة ومرنة، والكشف المتقدم عن التهديدات.

وتخللت فعاليات اليوم الافتتاحي كلمة رئيسية عن سلامة مكان العمل في مؤتمر السلامة والصحة، الذي نظمته مؤسسة السلامة والصحة المهنية (IOSH)، كما استضاف مؤتمر الإطفاء والإنقاذ كلا من المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الصناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، والمهندس الرائد علي المدفعي، من هيئة الدفاع المدني بأبوظبي، حيث تحدثا عن مستجدات التوجهات في تعزيز الحماية من الحرائق والسلامة في دولة الإمارات.

وتشمل الفعاليات المستحدثة في نسخة هذا العام، جلسة "الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات"، وهي منتدى حصري لمسؤولي أمن المعلومات الرئيسيين لمناقشة توجهات واستراتيجيات الأمن السيبراني الناشئة، وبدأت بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وشملت مناقشات جماعية عن الدفاع الاستباقي من خلال محاكاة دقيقة لإدارة الأزمات، وإظهار أثر الاستثمار في زيادة ميزانيات الأمن وتعزيز الأمن للبيئات الرقمية السحابية.

وفي الوقت نفسه، يقدم مؤتمر السلامة والصحة، الذي تنظّمه مؤسسة السلامة والصحة المهنية والمجلس الوطني للامتحانات في مجال السلامة والصحة المهنية، منظوراً عالمياً للسلامة في مكان العمل وسلامة الطرق. كما تشمل الفعاليات المقامة في هذا السياق: منتدى سيرا، الذي يعزز التعاون في مجتمع الأمن التجاري، وجناح القيادة الفكرية، الذي تستضيفه أكسيس كونترول إكزيكتف بريف.

وركّز اليوم الأول في ساحة المبتكرين (Innovators Arena) على أدوار الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني والقومي، في حين أتاح إطلاق منطقة إنترسك ستارت أب أرينا لأول مرة، والذي تم استضافته بالتعاون مع شركة إيجنايت، المجال أمام الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة لقادة القطاع والمستثمرين.

يُذكر أن معرض إنترسك 2025 يقام بدعم من جهات إماراتية رائدة، بما في ذلك الدفاع المدني في دبي، والدفاع المدني في أبوظبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.