بدء المحاكمة المخصصة للنظر في قضية عزل الرئيس الكوري الجنوبية

بدأت الثلاثاء المحاكمة للنظر في مسألة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول إذ ستقرر المحكمة الدستورية إن كانت ستجرده من مهامه على خلفية محاولتهالفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية فرانس برس بأن الجلسات"بدأت"، مضيفا بأن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات مؤكدة، انتهت بعددقائق في غياب يون.

أغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كوريا الجنوبية فيأسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعىفاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.

سارع البرلمان بالتصويت لصالح عزله بعد ذلك وتعليق مهامه، ليلتزم هو مقرإقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمردالتي يواجهها بينما استعان بالفريق المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.

عزل النواب أيضا الرئيس بالإنابة الذي حل مكان يون الشهر الماضي، لتدخلالبلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي. وبدا الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعدللدخول في مواجهة مفضلا دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حل.

ومن المقرر بأن تعقد باقي جلسات المحكمة أيام 16 و21 و23 يناير إضافة إلىالرابع من فبراير.