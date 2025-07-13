قائد شرطة المنطقة الشرقية في ترينيداد وتوباغو يشيد بمنظومة دبي الأمنية

عاد المفتش فيكاش رامكيسون، قائد شرطة المنطقة الشرقية في شرطة جمهورية ترينيداد وتوباغو، إلى وطنه محملاً برؤى استقاها من تجربته الفريدة في برنامج شرطي أمني دولي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بمشاركة ٣٩ دولة، حيث أبهرته شرطة دبي بنهجها المستقبلي وتركيزها الثابت على القيادة التي تعلي من شأن الإنسان.

وقال رامكيسون الذي يشرف على أربع مراكز شرطة في الجمهورية الكاريبية، إن مشاركته في الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) ، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً في نسخته الثانية بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، كانت غنية بالمفاهيم المتقدمة، ووصفه بالديناميكي والمُلهم. وأضاف: "ما لفت انتباهي هو الفكر الاستشرافي الذي تنتهجه شرطة دبي وسرعة تكيفها مع التحديات. فقد كانت ثقافة الالتزام والانضباط واضحة في كل التفاصيل، كما أن استثمارها في العنصر البشري يشكّل محورًا أساسيًا في نجاح منظومتها الأمنية".

منظومة قوية

كما أشاد المفتش رامكيسون، والذي يتمتع بخبرة تتجاوز الـــ ٢٥ عاماً في العمل الشرطي، بالمنظومة الأمنية واستشراف شرطة دبي للمستقبل، وبإدارتها للمورد البشري، مؤكدًا أن التميز في الأداء لا يتحقق إلا عندما يُمنح كل فرد الفرصة للنمو والتطور. وقال: “هنا لا يُترك أحد خلف الركب. فكل من يحتاج إلى الدعم يُمنح الوقت والاهتمام اللازمين، والنتيجة هي منظومة قوية ترتقي بجميع أفرادها إلى أعلى المستويات".

روابط مُستدامة

كما أثنى رامكيسون على المبادرات المجتمعية والرياضية المختلفة التي تنفذها شرطة دبي، مثل تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، معتبرًا إياها أدوات فعّالة لتعزيز الروح المعنوية والانتماء المؤسسي و توطيد التعاون الدولي ونقل المعرفة المتخصصة. مضيفاً: “ما يميز شرطة دبي هو فلسفتها القائمة على بناء علاقات متينة لا تقتصر على الشراكات الشكلية، حيث كانت أولى رسائل البرنامج لنا هي " شرطة دبي لا تسعى لبناء شراكات فقط ، بل لبناء روابط قوية ومستدامة" وهي رسالة سأحرص على إيصالها للمعنين لدينا".

آفاق جديدة

وفي ختام حديثه، وجه رامكيسون شكره إلى شرطة دبي على الإبداع والاحترافية التي اتسم بها البرنامج، والذي استضاف أكثر من ٥٠ ضابطاً من حول العالم، داعياً زملاءه العاملين في المجال الشرطي والأمني في مختلف الدول للاستفادة من هذه التجربة، قائلاً: " لا يقتصر هذا الدبلوم التخصصي على تطوير المهارات الأكاديمية للمشاركين فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة للتفكير ويؤسس لمرحلة جديدة يسودها الابتكار في مسيرة القيادة الشرطية الدولية".