20 مصابا إثر اصطدام قطارين في فرنسا

أصيب 20 شخصا على الأقل السبت في حادث تصادم بين قطاري " ترام" في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال متحدث باسم المحافظة إن "الحصيلة الأولية تشير إلى أن 20 شخصا في حالة طوارئ نسبية"، مشيرا إلى أن ظروف الحادث لم تتضح بعد.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان عن فرض طوق أمني مشدد أمام محطة الترام حيث تمركزت سيارات إسعاف عديدة.

أظهر مقطع فيديو نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترام في النفق قرب المحطة. ويبدو أن أحد القطارين خرج عن مساره نتيجة الاصطدام.

كانت ستراسبورغ أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءا من عام 1994. ولم تقع أي حوادث كبرى منذ ذلك الحين.