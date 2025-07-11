حادث مروع في ظفار يودي بحياة 5 أشخاص بينهم 3 إماراتيين

أعلنت شرطة عمان السلطانية عن وقوع حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات صباح اليوم على طريق السلطان سعيد بن تيمور، بعد ولاية مقشن بمحافظة ظفار، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، هم ثلاثة مواطنين إماراتيين ومواطنان عمانيان، إضافة إلى إصابة 11 شخصا بإصابات متفاوتة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن من بين المصابين تسعة مواطنين إماراتيين، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب اثنين من المواطنين العمانيين، وقد تم نقلهم لتلقي العلاج.

ونشرت شرطة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” صورة تظهر طيران الشرطة أثناء تنفيذ عملية نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى ثمريت، مشيرة إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

وتقدمت شرطة عمان السلطانية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.