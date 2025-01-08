لبنان.. جوزف عون الأوفر حظاً للوصول إلى قصر بعبدا

تتكثف المشاورات "الأربعاء" بين أعضاء مجلس النواب اللبناني عشية انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس بعد أكثر من سنتين من شغور رئاسي وتترافق مع ضغوط خارجية لإتمام الاستحقاق.

ويبرز اسم قائد الجيش جوزاف عون كالمرشح الأوفر حظا حتى الآن. وتجمع تصريحات سياسيين وتقارير إعلامية على أنه يحظى بدعم أمريكي واضح.

وتنعقد الجلسة العامة للبرلمان "الخميس"، لانتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، لكن البرلمان فشل بعدها خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، بمحاولة فرض مرشحه سليمان فرنجية الذي كان قريبا أيضا من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وفي موقف يرفع الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، أعلن فرنجية في بيان "الأربعاء" سحب ترشيحه مع "توفر ظروف انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكدا دعمه عون الذي "يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى".

وتأتي جلسة الانتخاب بعدما تلقى حزب الله ضربات قاسية في مواجهته مع إسرائيل التي استمرّت سنة تقريبا على خلفية الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية في قطاع غزة، ما أضعفه الى حدّ بعيد.

وعقدت كتل نيابية منذ الصباح اجتماعات متلاحقة ومشاورات لحسم اسم مرشحها. ففي بلد متعدّد الطوائف والأحزاب، لا توجد أكثرية واضحة في البرلمان، ويصل الرئيس إجمالا بـ"توافق" وتسويات.

في موازاة ذلك، يواصل الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان الذي وصل "الثلاثاء" الى بيروت، عقد لقاءات مع قوى سياسية عدة بينها حزب الله، تتركّز حول الانتخابات الرئاسية.

وكان الموفد الأمريكي الى لبنان آموس هوكستين أجرى "الثلاثاء" لقاءات مماثلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة.

ونقل نوّاب التقوا به انطباعا واضحا بأن واشنطن تعمل على أن يفوز عون بالرئاسة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية عدّة أن هوكستين أكّد خلال لقاء حصل في منزل النائب فؤاد مخزومي أن "العماد جوزاف عون لديه مواصفات رئيس الجمهورية، وإن كان ليس الوحيد".

وإن كان حزب الله لم يفصح بعد عن موقفه، لكن يبدو واضحا أنه معارض لانتخاب عون.

ونقلت تقارير إعلامية عن حليف حزب الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله إن قائد الجيش "لا يحظى بالتوافق"، وإنه لا يحبّذ إجراء تعديل دستوري لانتخابه، إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب.

لكن كتلة بري البرلمانية أكدت في اجتماع عقد "الأربعاء" برئاسته أنها مع "التوافق" حول مرشح يحظى بتأييد غالبية الكتل.