الثلوج تثير اضطرابات في حركة النقل الجوي في شمال أوروبا

أثار تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في انجلترا وألمانيا وهولندا الأحد، مع إغلاق مطارات لفترات موقتة، وإلغاء أو تأخير رحلات.

وبسبب تأخر رحلات آتية من شمال أوروبا، تأثرت الحركة الجوية في مطاري مدريد وبرشلونة حيث تأخرت بعض الرحلات لثلاث ساعات ونصف ساعة.

وتساقطت ثلوج بسماكة عدة سنتيمترات في إنجلترا وويلز خلال ليل السبت الأحد.

وكادت الأحوال الجوية تؤدي إلى إلغاء مباراة ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد لكرة القدم ضمن الدوري الانكليزي الممتاز الأحد على ملعب أنفيلد التابع لنادي ليفربول.

وفي منطقة وست يوركشير بشمال إنكلترا، تراكمت الثلوج حتى سماكة 12 سنتيمترا صباح الأحد، بحسب هيئة الأرصاد في المملكة المتحدة.

وفي المناطق المرتفعة، وصلت سماكة الثلوج الى نحو 40 سنتيمترا.

وأعلن مطار مدينة مانشستر الدولي في منتصف النهار، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات عدة. وحذرت سلطات المطار عبر منصة إكس من أنه "قد يسجل تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوط بينما تعمل فرقنا على إذابة الجليد عن الطائرات وفتح المدارج".

كما أعلن مطار مدينة ليفربول الواقعة بدورها في شمال إنكلترا، استئناف حركة الملاحة، لكنه نصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب التأخيرات المتوقعة في الحركة.

وفي ألمانيا، اضطرت مطارات عديدة لتعديل جداول رحلاتها الأحد بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار.

وأكدت سلطات مطار فرانكفورت (غرب)، وهو الأكبر في البلاد، إلغاء 120 رحلة من أصل نحو 1090 كانت مقررة الأحد.

إلى ذلك يؤدي ضعف الرؤية في الأجواء ليلا إلى تعطيل الحركة الجوية.

وفي ميونيخ (جنوب)، ألغت السلطات 35 رحلة خلال الليل من أصل 750 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة في ثاني أكبر مطارات البلاد.

وكانت سلطات مطار برلين اضطرت الى إلغاء 17 رحلة وتأخير 30 اعتبارا من مساء الجمعة مع بدء الظروف المناخية السيئة.

وبعد ظهر الأحد، علّقت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراتها من سوء الأحوال الجوية.

وفي مطار شيبول الرئيسي أوروبيا في أمستردام ألغيت 68 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 200 بسبب تساقط الثلوج، بحسب ما أكد موقع المطار على الإنترنت.

وألغيت بشكل رئيسي رحلات إلى وجهات أوروبية، وأيضا رحلات طويلة إلى الولايات المتحدة.

وفي النروج، يتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة في جنوب شرق البلاد، ولكن لم تشهد الحركة الجوية سوى اضطرابات طفيفة حاليا.

وأوصت السلطات بالعمل من بعد في بداية الأسبوع.

وفي السويد، وضع معهد الأرصاد الجوية غالبية أنحاء البلاد في حالة تأهب باللونين الأصفر والبرتقالي الاثنين، وألغيت رحلات قطارات بسبب البرد في شمال البلاد.