قضايا العالم على طاولة بريكس

تناقش قمة بريكس المنعقدة في ريو دي جانيرو ملفات اقتصادية وسياسية في العالم حيث تعصف الأحداث بالتجارة العالمية في ظل حرب جمارك وتصعيد عسكري وأمني من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

حظي ملف الرسوم الجمركية بالاهتمام الأكبر حيث أعلنت القمة مداولات اليوم الأول موقفها المندد بالرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة وأعربت عن قلق دول بريكس الشديد إزاء تزايد الإجراءات "المُشوّهة للتجارة".

ملف غزة حاضر بقوة على أجندة القمة، ودعا قادة المجموعة إلى "وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط" وإلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية" من القطاع و"جميع الأجزاء الأخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

نددت دول بريكس بـ"الضربات العسكرية" على إيران معتبرة انها "انتهاك للقانون الدولي"، في إعلان لم يأت صراحة على ذكر إسرائيل أو الولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات على مواقع عسكرية ونووية ومنشآت إيرانية أخرى.

الذكاءالاصطناعي له حصته من الاهتمام لتزايد دوره وخطورته على أمن الدول، ودعت القمة إلى وضع قواعد تنظيمية تحكم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن التكنولوجيا لا يمكن أن تكون حكرا على الدول الغنية فقط.

وفي ملف التغير المناخي، طالبت القمة الدول الغنية بتمويل جهود التقليل من تداعيات الانبعاثات، مؤكدين في الوقت أن الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة العالمي لا سيما في الاقتصادات النامية.

وشدد قادة دول بريكس في بيانهم المشترك على أن توفير التمويل المناخي "مسؤولية الدول المتقدمة تجاه الدول النامية"، وهو الموقف المعتاد للاقتصادات الناشئة في المفاوضات العالمية.

وقدم افتتاح قمة بريكس أمس التكتل باعتباره حصنا للدبلوماسية متعددة الأطراف في عالم منقسم، وأبرز حجم تأثير الدول الأعضاء الإحدى عشرة التي تمثل 40 بالمئة من الناتج العالمي.

كما انتقد القادة بشكل غير مباشر السياسة العسكرية والتجارية للولايات المتحدة، وطالبوا بإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف التي يديرها الآن إلى حد كبير أمريكيون وأوروبيون.