الثانية خلال أسبوع.. إسرائيل تعتقل خلية إيرانية في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها عبر تحريات الوحدة 504، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية ليلة أمس أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عملية ليلية محددة وتعتقل خلالها عددا من العناصر الذين شكلوا تهديدا في المنطقة، بحسب واي نت.

ويوم الجمعة، نفذت مروحيات عسكرية إسرائيلية إنزالا جويا في منطقة يعفور على بعد 10 كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث مكثت هناك فترة قصيرة ثم غادرت وفق تقارير، دون انباء عن أهداف العملية من الجانب الإسرائيلي. وكانت إسرائيل نفذت سابقا عمليات إنزال جوي مماثلة في مناطق مختلفة بسوريا منذ سقوط نظام الأسد.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية خاصة، في الجنوب السوري، قائلاً إنه اعتقل خلالها «خلية» توجهها إيران. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش ألقى منشورات تضمنت أسماء أفراد تتهمهم بالتعامل مع «جهات إيرانية». ودعت السكان إلى «عدم توفير غطاء لهم أو التعاون معهم»، وتوعدت «كل من يتعامل مع هذا المحور» بـ«توقيفه ومحاسبته».

وأشار «المرصد» إلى أنه «هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الإسرائيلية هذا الأسلوب، إذ سبق أن ألقت منشورات مماثلة في مناطق متفرقة جنوب سوريا».