بعد حادثتي كوريا وكندا.. طائرة هولندية تخرج عن مسارها

بعد حادثتي كوريا وكندا، انحرفت طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية من طراز "بوينغ 737-800" عن المدرج بعد هبوطها في مطار أوسلو تورب ساندفيورد، جنوب العاصمة النرويجية.

ووفقاً للتقارير، تم تحويل الرحلة التي كانت متجهة إلى أمستردام إلى المطار بسبب مشكلة هيدروليكية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أوسلو وفق روسيا اليوم.

ولم ترد تقارير عن إصابات بين الركاب البالغ عددهم نحو 182 شخصاً على متن الطائرة.

يأتي هذا الحادث بعد حادث مأساوي آخر في كوريا الجنوبية، حيث انحرفت طائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار موان الدولي، مما أدى إلى تحطمها ومصرع غالبية ركابها البالغ عددهم 181 شخصاً.

كما شهد مطار هاليفاكس الدولي في نوفا سكوتيا الكندية حادثة هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران كندا، بعد تعرضها لعطل في عجلات الهبوط، مما أدى إلى انزلاقها على المدرج واشتعال النيران فيها دون وقوع إصابات خطيرة.